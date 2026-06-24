矢花黎（B＆ZAI）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）の休日に密着！そこに芸人たちから“カンペ”

これまでドラマ「カンペ劇場」やリアリティショー「キミとボク、ときどきカンペ」など、さまざまなジャンルでお笑い芸人がカンペを出しながら物語を動かしてきた「ときどきカンペ」シリーズ。

その第5弾は、イケメンたちの休日に密着するドキュメンタリー企画。B&ZAI・矢花黎、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏という人気グループのメンバーに密着し、その素顔を深掘りしていく。

しかし、ただの密着では終わらない。ファンすらも知らない新たな一面を引き出すため、同行する芸人たちがカンペでサポート。本人たちも予想できない展開へと巻き込まれていく。

6月25日（木）深夜に前編が放送。スタジオでは今回も、シソンヌ・長谷川忍と本田望結がVTRを見守る。

◆音楽漬けの休日！B&ZAI矢花黎に密着

1人目の密着対象は、B&ZAIのベース担当、矢花黎。

音大卒でグループのバンドマスターも務める矢花の休日に、ダウ90000・吉原怜那がリポーターとして密着する。カンペを出すのは、ランジャタイ・国崎和也、カベポスター・永見大吾だ。

密着開始早々、なぜか天気の話を執拗に広げ続ける矢花に吉原は困惑。さらに、休日の趣味だという“作曲”のため音楽スタジオへ向かい、自前のベースやギターなど大量の機材を披露する。

吉原からのお願いで即興作曲にも挑戦するが、国崎と永見のカンペによって楽曲制作は思わぬ方向へ。ドラムを叩きながら誰もが知るあの名曲を熱唱する展開も。矢花の演奏スキルとカンペが生み出す化学反応に注目だ。

また、地元・八王子へ移動し、中学時代から通うという巨大な中古用品店へ。掘り出し物の楽器を見て回りながら楽器選びのこだわりを語るが、またしてもカンペが…。店員さんが、国崎と永見の“おもちゃ”となってしまう。長谷川も「一般人まで巻き込み出したら終わり」と呆れる展開に。

そして最後は、居酒屋へ。前日にも一緒に食事をしていたというガチ友達、B&ZAI・川粼星輝が合流する。

国崎が矢花に、永見が川粼にカンペを出し、バンドでベースとドラムのリズム隊を務める2人ならではの息の合った掛け合いを展開。カンペを出している芸人本人たちも思わず爆笑だ。

◆BALLISTIK BOYZ・砂田将宏の休日に異変!?

もう1人の密着対象は、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏。

今年4月には地上波ドラマ主演も務めた、グループ最年少ながらしっかり者として知られる砂田の休日に、ラランド・ニシダが同行する。カンペを出すのは、インパルス・板倉俊之とAマッソ・加納だ。

休日を過ごす場所として選んだのは、LDHのお膝元・中目黒。まず向かったのは、日頃から通うというトレーニングジム。筋トレへのこだわりや自慢の筋肉について語るが、板倉と加納のカンペによって話は思わぬ方向へ進んでいく。他では見ることのできないポージングにも注目だ。

続いて訪れたのは、“LDHの食堂”とも呼ばれる中華料理店「宗楽」。長年交流のある店主が普段の砂田の素顔について語るほか、この店には砂田しか注文できないという裏メニュー「砂田スペシャル」が存在。

その感想を語ろうとした瞬間、再びカンペが発動。店主夫婦を巻き込んだ“騒動”に発展する。

最後に訪れたのは、趣味のサウナ。小学生時代からの付き合いで「家族よりも家族」と語るメンバー・奥田力也と合流する。

お互いのプライベートやグループでの関係性について語り合うが、その最中、またしてもカンペが…。普段は見られない2人のいがみ合いが繰り広げられる。さらに、グループの今後や意識しているライバルグループについても“本音”を語る。

普段なかなか見ることのできない2人の素顔と、芸人たちの悪ノリが融合した唯一無二の密着ドキュメンタリーだ。