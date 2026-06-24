２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円５５銭前後と前日と比べて２銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円８５銭前後と同８０銭程度のユーロ安・円高だった。



年内の米利上げ観測を背景とした米金利の先高観がドルの支えとなる半面、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が上値を抑え、ニューヨーク市場のドル円相場は１６１円台半ばで方向感なく推移した。この日にＳ＆Ｐグローバルが発表した６月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は市場予想を上回ったものの、６月のリッチモンド連銀製造業指数が市場予想を下回ったことから相場を押し上げる材料には至らず。２５日に発表される５月の米個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）を見極めたいとするムードもあった。一方、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁が２２日に「強力な政策対応を正当化するような兆候はまだ見られない」との認識を示し、ＥＣＢの追加利上げ思惑が後退していることなどからユーロが軟調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３８２ドル前後と前日と比べて０．００５０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS