２４日の東京株式市場は売り優勢の流れが続き、日経平均株価は６万９０００円台前半に水準を切り下げそうだ。ただ、ハイボラティリティな地合いで、６万９０００円台を割り込む場面も考えられる一方、展開次第では買い戻しが作用し急速に下げ渋るようなケースもあり得る。前日の欧州株市場では、アジア株市場のリスク回避ムードを引き継ぎ主要国の株価が総じて安かった。アジアと同様に半導体関連株が売りの対象となり市場センチメントを冷やした。個別ではドイツのインフォニオンテクノロジーズ、オランダのＡＳＭＬ、スイスのＳＴマイクロエレクトロニクスなど半導体大手が軒並み大きく値を下げた。また、米国株市場でもこれまで相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連株に売りがかさみ全体指数を押し下げた。ＮＹダウは小幅な下げにとどまったが、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は２．２％安と下落圧力の強さが目立っている。個別では翌日に決算発表を控えるマイクロン・テクノロジー＜MU＞が１３％超の急落をみせるなど大荒れの様相を呈した。前日まで連日で最高値を更新していたフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）もこの日は７．９％安と急落し、投資家の利食い急ぎの動きが如実に反映される格好となった。東京市場では、日本時間２５日早朝のマイクロンの決算発表を見極めたいとのムードが強く、きょうは悪目買いの動きも限定的となりそうだ。取引時間中は米株価指数先物や韓国や台湾などアジア株市場の動向に左右されることが予想される。



２３日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４５ドル８７セント安の５万１６６６ドル８４セントと３日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同５７９．５７ポイント安の２万５５８７．０３だった。



日程面では、きょうは日銀の金融政策決定会合の「主な意見」（６月１５～１６日開催分）、５月の企業向けサービス価格指数、５月の全国スーパー売上高など。なお、ソフトバンクグループ<9984.T>の株主総会が開催される。海外では、５月の豪消費者物価指数（ＣＰＩ）、タイ中銀による政策金利発表、６月の独Ｉｆｏ企業景況感感指数、５月の米新築住宅販売件数、１～３月期の米経常収支など。



出所：MINKABU PRESS