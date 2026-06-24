新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回はセブン‐イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社のランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY編集室、データ提供／大学通信）

2024年は日大が2社でトップ

25年はどうなった？

コンビニエンスストア業界は近年、物価高や人手不足といった課題に直面する一方で、各社はAIを活用した発注や在庫管理の高度化、データ分析によるマーケティング強化にも力を入れている。

こうした変化を背景に、採用では店舗運営だけでなく、商品開発やDX推進、物流管理などを担う多様な人材への需要が高まっている。

2024年のコンビニ3社の採用大学ランキングでは、1位はセブン‐イレブン・ジャパンとファミリーマートが日本大学、ローソンが立命館大学だった。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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