二宮和也とTBS新人アナウンサー3人がMC初共演！『ニノなのに』今夜放送

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TBSにて、6月24日20時54分から『ニノなのに』が放送される。2026年入社のTBS新人アナウンサー、多田成美・バーンズ恵麻・藤岡源の3人が、“新人アナウンサーなのにMC!?”ということで、ゴールデン帯のバラエティ番組の司会に初挑戦。スタジオゲストにはWEST.の中間淳太が登場する。

■A.B.C-Z塚田僚一、KEY TO LIT岩崎大昇らがVTRに登場

この番組は、二宮和也がMCを務め、“なのに”をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮“なのに”ゲストが司会を務めるなど異例の番組。

初めてのバラエティ番組の収録に挑戦する司会の3人は、緊張した様子を見せつつも、MC・二宮やゲストとのトークに懸命にチャレンジする。

スタジオゲストにはWEST.の中間淳太の他、銀シャリの橋本直が登場。収録時、まだ研修中だった3人の慣れない進行を温かく見守りつつ、鋭いツッコミもみせ番組を盛り上げる。

今回は、ゴールデンウィークの江の島を舞台に【高速VS下道VS自転車】の何がもっとも早く江の島に到着できるのかを大検証。塚田僚一（A.B.C-Z）・金子貴俊・岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記）の3人が挑戦する。2025年もゴールデンウィーク時期に検証し、1位・下道、2位・高速、3位・自転車という結果だったが、2026年は一体何が一番早いのか。

さらに、絵を描くのが苦手だという伊藤百花（AKB48）が3日間で上達するのかを検証。プロのレクチャーを受けながら、わずか3日で伊藤の絵は上達するのか？ 最終日にはお題となるものを見ずに描いて披露。スタジオも驚愕の結果とは一体何なのか。

また、TBSの公式SNSでは、MC・二宮と新人アナウンサーのコメント動画も公開中。収録を終えた率直な感想や、先輩MC・二宮からアナウンサーたちへのアドバイス、お互いが“○○なのに”と感じた意外な一面を語っている貴重な掛け合いにも注目だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS『ニノなのに』

06/24（水）20:54～21:58

MC：二宮和也

スタジオゲスト（※五十音順）：中間淳太（WEST.） 、橋本直（銀シャリ）

VTRゲスト（五十音順）：伊藤百花（AKB48）、岩崎大昇（KEY TO LIT）、金子貴俊、塚田僚一（A.B.C-Z）

■関連リンク

『ニノなのに』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ninonanoni_tbs/