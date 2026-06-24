― ダウは45ドル安と3日ぶりに反落、AI・半導体関連が売られる ―

ＮＹダウ 　　　51666.84 ( -45.87 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7365.46 ( -107.33 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25587.04 ( -579.56 )
米10年債利回り　　4.498 ( -0.013 )

ＮＹ(WTI)原油 　　73.21 ( -0.65 )
ＮＹ金 　　　　　4149.4 ( -53.3 )
ＶＩＸ指数　　　　19.49 ( +2.21 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　69165 ( -605 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　69250 ( -520 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース