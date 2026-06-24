米国市場データ ＮＹダウは45ドル安と3日ぶりに反落 （6月23日）
― ダウは45ドル安と3日ぶりに反落、AI・半導体関連が売られる ―
ＮＹダウ 51666.84 ( -45.87 )
Ｓ＆Ｐ500 7365.46 ( -107.33 )
ＮＡＳＤＡＱ 25587.04 ( -579.56 )
米10年債利回り 4.498 ( -0.013 )
ＮＹ(WTI)原油 73.21 ( -0.65 )
ＮＹ金 4149.4 ( -53.3 )
ＶＩＸ指数 19.49 ( +2.21 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69165 ( -605 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69250 ( -520 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51666.84 ( -45.87 )
Ｓ＆Ｐ500 7365.46 ( -107.33 )
ＮＡＳＤＡＱ 25587.04 ( -579.56 )
米10年債利回り 4.498 ( -0.013 )
ＮＹ(WTI)原油 73.21 ( -0.65 )
ＮＹ金 4149.4 ( -53.3 )
ＶＩＸ指数 19.49 ( +2.21 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69165 ( -605 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69250 ( -520 )
※( )は大阪取引所終値比
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