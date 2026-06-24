大阪9月限ナイトセッション

日経225先物 69290 -480 （-0.68％）

TOPIX先物 3983.0 -11.0 （-0.27％）

シカゴ日経平均先物 69165 -605

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



23日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックが下落。23日のアジア市場で半導体やAI（人工知能）関連株が売られ、韓国KOSPIは9.99％安、日経平均株価が3.55％安と大幅に下落した。米国市場にもハイテク株売りが波及し、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ やインテル 、マイクロン・テクノロジー 、サンディスク などが大幅に下落。ナスダック指数は2.22％安、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は7.87％安となった。一方で、ディフェンシブ株の一角に資金がシフトしており、NYダウは0.08％安と小幅な下落にとどまっている。



NYダウ構成銘柄では、IBM 、メルク 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、ベライゾン・コミュニケーションズ 、セールスフォース が買われた。半面、エヌビディア 、キャタピラー 、ハネウェル・インターナショナル 、ナイキ 、ボーイング が軟調。



シカゴ日経平均先物（円建て）の清算値は大阪比605円安の6万9165円だった。23日取引終了後の日経225先物（9月限）のナイトセッションは、日中比220円安の6万9550円で始まった。直後につけた6万9670円を高値に下へのバイアスが強まり、6万8400円まで売られる場面もみられた。その後は持ち直し、米国市場の取引開始後は概ね6万9000円～6万9600円辺りで保ち合い、日中比480円安の6万9290円でナイトセッションの取引を終えた。



日経225先物は前日に3000円を超える急落となったこともあり、6万9000円割れの水準で下げ渋る動きがみられた。ただ、米国市場にもアジア市場での半導体やAI関連株の下落が波及する形となったことで、戻り待ち狙いのショートが入りやすいだろう。前日の大幅な下げでボリンジャーバンドの+2σ（7万2880円）から+1σ（6万9810円）まで一気に下げており、ナイトセッションでは6万9870円に切り上がった+1σを下回っての推移となった。同バンドが抵抗線として意識されることで、中心値となる25日移動平均線（6万7110円）とのレンジに移行する。



週足では+1σ（6万7840円）と+2σ（7万2800円）とのゾーンを継続しているため、目先的には週足の+1σ水準が支持線としてキープできるかを見極めたいとろであろう。上値は日足の+1σを意識しての押し目狙いのロング対応に向かわせ、同バンド接近では戻り待ち狙いのショートとみておきたい。スキャルピング中心のトレードで対応しつつ、キオクシアホールディングス<285A>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]の反転を見極めることになりそうだ。そのため、オプション権利行使価格の6万7500円から7万0500円のレンジを想定する。



23日の米VIX指数は19.49（22日は17.28）に上昇した。一時20.54まで切り上がり、75日線（20.00）を上回る場面もみられた。その後は上げ幅を縮めているが、200日線（18.64）が支持線として意識されている。再び20.00を上回ってくるようだと、神経質にさせそうである。



23日のNT倍率は先物中心限月で17.46倍（22日は17.71倍）に低下した。ソフトバンクグループやキオクシアホールディングスなど指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の下げの影響が大きく、日経平均型の重荷になった。+1σ（17.37倍）に接近しており、同バンドを明確に下抜けてくると、25日線（16.89倍）を射程に入れたNTショートでのスプレッド狙いに向かわせそうだ。



株探ニュース