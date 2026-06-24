中国のSNS・小紅書（RED）に「永住権（永住許可）を取得したら急に仕事をしたくなくなった」との投稿があり、反響が寄せられた。

投稿者は「このカード（永住権）のために私は長年努力してきた。日本に来たばかりのころは、ここにとどまれればいいと思っていた。その後、良い仕事が見つかればいいと思い、早く永住権を申請すれば良かったと思うようになった。これまでずっと走り続けてきた。勉強、仕事、子育て、ビザ更新……。あと少し頑張れば楽になるって、いつも思っていた」と振り返った。

そして、「先日、やっと家族全員で永住権を取得することができた。（取得できたら）きっとすごくうれしいだろうなと思っていたけど、急に迷いを感じるようになった。朝起きて仕事に行こうとすると、心の中でこう思う。『私が今こんなに努力するのはいったい何のため？』。お金を稼ぎたくないわけでも、だらだら過ごしたいわけでもないんだけど」と複雑な胸中を明かした。

その上で、「少しだけ歩みを緩めてみたくなった。子どもとの時間を増やし、自分の好きなことをやり、仕事以外の生活にはほかにどんなことがあるのか見てみたい」とし、「ある目標のために何年も必死に頑張り続け、いざそれを実現した時、逆に自分が本当に望む人生とは何かについて考え始める。私と同じ人はいるだろうか？」と問い掛けた。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「分かる。だから私は（永住権を）取得した後に帰国した。もっとも、私は結婚してないし子どももいない。自由に生きたかっただけ」「同感。学校に戻りたい」「私もカナダで同じだった。10年くらいかけて永住権取ってから帰国した」「取得して1年になるけど、仕事を辞めてゆっくりしようと思わなかった日はない。でも、帰国は考えてないなあ」といった声が上がった。

一方で、「仕事しないでどうやって生きていくのさ」「お金が十分にあるなら、そうしてもいいんじゃない？」「私が仕事を辞めない主な理由はお金がないから」「仕事しなくても保険料は収めないといけないからね。滞納したら取り消されるよ」「永住権を取得して仕事しないって、納税しないのに永住権を取る意味は？永住権は牛馬（のように働く）になる証明書だぞ」といったコメントも見られた。

さらに、「永住権取得して20数年、何の変化も感じない。相変わらず何もない生活」「永住権を取得するのって、安定して仕事をするためじゃないの？」「永住権を取得したところで、何をしていいか分からない人が大半だと思う」「取ったら仕事をすぐに辞めてやると思ってたけど、取ってから数年、今も社畜やってます」など、取得後も特に変化はないという意見も少なくなかった。

このほか、「何言ってんの。永住権を取得してなくても仕事なんてしたくないよ」「中国に帰国して、物価の低いところでだらだらしなよ」「取得したらお金貯めて家を買ってフリーランスに転身。中国と日本に半分ずつ滞在」「私の考えは少し違う。永住権を手にしたら社会の中心に溶け込み、望む形の社会をつくっていくべきだと思う」といったコメントも書き込まれている。（翻訳・編集/北田）