ＴＢＳでは６月２４日（水）よる８時５４分から『ニノなのに』を放送する。本番組は、二宮和也がＭＣを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。ＭＣは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

２４日（水）の放送では、２０２６年入社のＴＢＳ新人アナウンサー、多田成美・バーンズ恵麻・藤岡源の３人が、“新人アナウンサーなのにＭＣ！？”ということで、ゴールデン帯のバラエティ番組の司会に初挑戦する。初めてのバラエティ番組の収録に緊張した様子を見せつつも、ＭＣ・二宮やゲストとのトークに懸命にチャレンジする３人のフレッシュな進行にも注目してほしい。

スタジオゲストにはWEST.の中間淳太、銀シャリの橋本直が登場。収録時、まだ研修中だった３人の慣れない進行を温かく見守りつつ、鋭いツッコミもみせ番組を盛り上げる。

今回は、ゴールデンウィークの江の島を舞台に【高速ＶＳ下道ＶＳ自転車】の何がもっとも早く江の島に到着できるのかを大検証！ 塚田僚一（A.B.C-Z）・金子貴俊・岩粼大昇（KEY TO LIT）の３人が挑戦する。昨年もゴールデンウィーク時期に検証し、１位・下道、２位・高速、３位・自転車という結果だったが、今年は一体何が一番早いのか！？

さらに、絵を描くのが苦手だという伊藤百花（AKB48）が３日間で上達するのかを検証！ プロのレクチャーを受けながら、わずか３日で伊藤の絵は上達するのか？ 最終日にはお題となるものを見ずに描いて披露！ スタジオも驚愕の結果とは！？

また、ＴＢＳの公式ＳＮＳでは、ＭＣ・二宮と新人アナウンサーのコメント動画も公開中。収録を終えた率直な感想や、先輩ＭＣ・二宮からアナウンサーたちへのアドバイス、お互いが“○○なのに”と感じた意外な一面を語っている貴重な掛け合いにも注目だ。