電源が入らなくなった携帯電話を再起動させ、思い出の写真を見るイベントが熊本市で開かれました。どんな思い出の写真が見られたのでしょうか。

【写真を見る】電源が入らないガラケーを再起動！「こうやって過ごしていたな…」12年前のガラケーが映したものは？

12年間の眠りから覚めるガラケー

このイベントは、大手通信キャリアのKDDIが企画したもので、電源が入らなくなった携帯電話を専用の機械で復活させます。

「おもいでケータイ再起動」イベントに参加した68歳の中川英子さんは、12年前まで使っていたガラケーを持ってきました。

電源が入らなくなりましたが、中にはどんな写真が？

中川英子さん「娘の結婚式の時の写真や、孫が生まれた時の写真があったらいいなと」

思い出の写真と対面

中川さんの携帯電話に電源が入りました。そして、その中から出てきた写真をその場で現像しました。

中川英子さん「店をしていた時に、バックヤードで孫が動くから、買い物かごに入れているところ。初孫で、今は高校3年生。こうやって過ごしていたなと思い出した」

7割が「昔の携帯を今も保管」 その理由

KDDIのアンケート調査によりますと、7割が昔使っていた携帯電話を「まだ持っている」と回答し、そのうちの4割が、「写真などが残っている」ことが理由としています。

運営担当者 福永藍夢さん「一番は喜びと感動を提供したい。喜ぶ姿をみるとすごくうれしい」

この特別イベントは事前予約制で、次の熊本での開催は未定だということです。