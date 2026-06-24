土屋太鳳の姉・土屋炎伽、イザワオフィスとの業務提携を報告 新たな挑戦へ「ご縁に感謝」
俳優・土屋太鳳（31）の姉で、タレントの土屋炎伽（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。イザワオフィスと業務提携したことを報告した。
【写真】新たな宣材写真を添え報告した土屋炎伽
土屋は「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」と切り出し、数年前から仕事を共にしてきたスタッフとの交流の中で、「将来の夢」について問われたことが転機になったと明かした。
その問いをきっかけに、自身のこれまでを振り返り、「ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのか、それとも『次へのステップ』なのか」と考えるようになったという。
さらに、「自分で考えているつもりでいながら、実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました」と心境を吐露。その後、新たな出会いを経て、「本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました。ご縁に、心から感謝しております」と報告した。
今後については、「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは、今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在として、アドバイスをいただきながら頑張ってまいります」とコメント。新たな環境で歩みを進める決意をつづった。
土屋炎伽は、1992年生まれ、東京都出身。2019年6月、『2019ミス・ジャパン東京大会』でグランプリとなり、同年9月に行われた『2019ミス・ジャパン 日本大会』でグランプリを獲得。2024年1月にティースタイルマネージメントを円満退所したことを報告していた。妹は俳優の土屋太鳳。弟は声優の土屋神葉。
【写真】新たな宣材写真を添え報告した土屋炎伽
土屋は「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」と切り出し、数年前から仕事を共にしてきたスタッフとの交流の中で、「将来の夢」について問われたことが転機になったと明かした。
その問いをきっかけに、自身のこれまでを振り返り、「ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのか、それとも『次へのステップ』なのか」と考えるようになったという。
今後については、「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは、今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在として、アドバイスをいただきながら頑張ってまいります」とコメント。新たな環境で歩みを進める決意をつづった。
土屋炎伽は、1992年生まれ、東京都出身。2019年6月、『2019ミス・ジャパン東京大会』でグランプリとなり、同年9月に行われた『2019ミス・ジャパン 日本大会』でグランプリを獲得。2024年1月にティースタイルマネージメントを円満退所したことを報告していた。妹は俳優の土屋太鳳。弟は声優の土屋神葉。