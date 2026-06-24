菊池タクトさん推奨…前足をボールに乗せて行うティー打撃

打撃で重要な体重移動。後ろ足の軸足（右打者なら右足）に溜めた力を前足に移し替える動きだが、踏み込みが不十分でパワーをロスさせている子どももいる。理想の踏み込み習得法として、米国でコーチングを学んだ野球スキルコーチの菊池タクトさんは、大きなボールを使ったドリルを紹介している。

前足の踏み込みで子どもに多いエラーパターンは、つま先や膝をホームベースに向けたままスイングする動き。前足を閉じた状態だと、下半身主導のスイングをする上で不可欠な、軸足のつま先と膝を投手方向に向ける動作が不十分になる。「前足の踏み込みは、後ろ足の回転動作を邪魔しないことが大切です」と菊池さんは説明する。

理想の踏み込みの形は、前足のつま先をやや投手方向に向ける。「それが壁を作る形。（前足の）つま先と膝を投手方向に向けて着地することで、後ろの腰が投手方向に向いていきます」と語る。適切な壁を作ることでバットのヘッドが走り、打球を遠くに飛ばせる。

菊池さん推奨のドリルは、バレーやバスケットなど大きめのボールを用いる。足だけを上げて行うと、バランスを取るのが難しいためだ。選手は打撃姿勢を取り、ボールの上に前足を乗せる。つま先は、やや投手方向に向けておく。次に前足でボールをなでるように投手方向に転がし、ステップ幅になったところで着地。後ろ足を回転させ、ティー台に置かれたボールを打つ。ボールを前足で転がした時、後ろ足を一緒に投手方向に出さないように注意したい。

バットは極端に短く持ち、振り切らずにインパクトで終えるイメージ。手首を返さず、バットのグリップがヘッドよりも上にある状態を保つ。前足を着地させた勢いで体が前に突っ込まないように心掛ける。

打撃姿勢を取る→ボールを転がして前足を着地→後ろ足や腰、胸が回転→バットが自然に前に出る→打球はセンター方向という流れを頭に入れ、このドリルに取り組みたい。「いきなり打つのではなく、動きをチェックして準備を整えてから打つといい練習になります」。適切な“壁”を作ることでスイングスピードが上がり、強い打球を飛ばせるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）