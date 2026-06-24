【警鐘】「火葬100万円」時代がやってくる…？″ニッポンのお葬式″が外資に買われる危機

問題が山積

火葬料金が高すぎて家族を荼毘(だび)に付せない--。値上げラッシュの話題にはすっかり慣れた日本人だが、お葬式すらあげられなくなるなんて……そんな恐るべき事態が現実のものとなるかもしれない。

５月下旬、広済堂ホールディングスが子会社の東京博善を米投資ファンド『コールバーグ・クラビス・ロバーツ』へ売却すべく検討中である、というニュースが葬祭業者を直撃した。東京博善は東京23区にある７ヵ所の民間火葬場のうち、６ヵ所を運営。都内における火葬の約７割のシェアを持つ業界の巨人である。

「広済堂ＨＤは報道後すぐに『現時点で決定した事実はない』と火消しに走りましたが、″売却額は1500億円規模″と具体的な金額まで報じられた。交渉が行われていること自体は間違いないでしょう。’22年に広済堂ＨＤの筆頭株主になったのは『ラオックスホールディングス』会長の羅怡文(らいぶん)氏（63）。ヤリ手実業家として知られていますから、どのようなビジネス判断を下すのかに注目が集まっています」（全国紙経済部記者）

東京博善といえば、火葬料金の値上げがたびたび話題となってきた。’20年までは6万円を切っていたが、燃料費の値上げなどを理由に段階的に引き上げられ、現在の金額は8万7000円。6年間で実に50％近くも値上げされているのだ。

今回の売却報道でさらなる火葬料金の値上げが懸念されている。東京都葬祭業協同組合の鳥居充理事長が警鐘を鳴らす。

「火葬について定めた『墓地、埋葬等に関する法律』は、管轄する自治体が民間火葬場の経営について干渉することを認めていません。つまり、東京博善さんが外資ファンドに売られてしまった場合、ファンド側が『火葬料金は１体につき100万円』と定めれば法律上、誰も是正することはできないのです。

″値段が気になるなら安い公営を使えばいい″という意見もあるかもしれませんが、そう簡単ではありません。23区内にある東京博善さん以外の火葬場は、公・民合わせて３ヵ所だけ。場所も江戸川区、大田区、板橋区と都心から離れており、杉並区など都の西側地域には一つもありません。出棺後に１時間以上かけてご遺体を遠方の火葬場に運ぶ--というのは非現実的な話。一度値段が決まってしまえば、都民の大半は従うしかない」

懸念は他にもある。

「関連会社を含めると博善さんは火葬炉など18個の特許を持っています。ひとたび投資ファンドの手に落ちれば、今後、法外な特許使用料を要求されるかもしれない。皇族も含め、多くの著名人の顧客データも集積されています。個人情報が外資の管轄下に置かれることもリスクになり得ます」（同前）

問題の根幹は、都内の火葬場が東京博善の寡占状態となっていることだ。選択肢がない中で、火葬費は高騰する一方。利用者からは不満の声が上がっている。都内の老舗葬儀会社の社長が嘆息する。

「現時点ですでに『うちの田舎なら数千円だぞ。なぜこんなに高いのか』とクレームが寄せられています。地方だと公営火葬場がメインで、料金も高くて２万円ですから文句を言いたくなるのもわかるのですが、どうすることもできません」

「４年前から訴えていた」

６月３日、小池百合子知事（73）と23区の特別区長会は、厚生労働省へ自治体の指導権限強化についての要望書を提出した。翌４日には区市町長や専門家らによる『火葬場に係る検討会』が初めて開催されている。

しかし、前出の鳥居氏は「検討が始まったこと自体は評価するが、もっと早く対応すべきだった」と言う。

「当組合は４年前から″火葬場運営に問題がある″と訴え続けています。東京博善さんが火葬料金に燃料サーチャージを導入し大幅な値上げに踏み切ったことを受け、都に対して火葬料金に干渉できるような法改正や火葬場増設の必要性を訴えてきました。

こうして社会問題になった今、早急に議論してほしいのが小規模火葬場の建設です。法律的に問題なくとも、東京都内は火葬場建設が条例により厳しく制限されている。条例の改正なら国を巻き込まない分、スピーディーにできるはずです」

葬祭業者の提言、都民の不安の声を東京都はどのように受け止めているのか。都の保健医療局はFRIDAYの取材に次のように回答した。

「指導監督権限を有する特別区（編集部注：東京博善の火葬場が設置された区）は、都とともに、昨年11月及び本年6月に民間火葬場の経営管理に係る規程の法整備を国に要望いたしました。今般設置した検討会においては、将来的な火葬需要増への対応や火葬場の経営管理等に対する行政の関与のあり方について検討してまいります」

６月５日には都議会の立民系会派が小池知事宛てに、民間火葬場の公営化を求める要望書を提出。竹井庸子幹事長は「火葬場の経営がマネーゲームに使われることがあってはならない」と訴えた。ニッポンのお葬式が外資に買われてしまってからでは遅い。迅速な対応が求められる。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より