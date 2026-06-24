解説だけでなく選手、監督、投資家も…ライバルも驚く本田圭佑「イケイケどんどん」な素顔

「まだ現役でやってます」

連日白熱した試合が繰り広げられるサッカー北中米W杯で、お茶の間を盛り上げているのが元日本代表MFの本田圭佑（40）だ。

６月21日に日本テレビ系で生中継された『日本vs．チュニジア』の解説を務め、珠玉の“本田節”を連発。１点目のMF鎌田大地（29）のゴールを

「鎌田さん、うま！ 左足ぴょんやって！」

と形容したかと思えば、２ゴール１アシストを記録したFWの上田綺世（27）については早い時間帯から

「今日上田さん絶対点獲る気がするなぁ」

と“予言”。日本が４点目のゴールを決めた際には

「イケイケどんどんやてこれ！」

とノリノリで語った。この〈＃イケイケどんどん〉は一瞬にしてネットのトレンドワードにもなった。

口を開けば話題となる本田の解説にテレビ局関係者は

「まずは長らく日本代表のエースとして活躍した知名度。まるでリビングで観戦しているかのようなフランクなノリ。関西弁というのも大きいですね。一方で戦況や隠れたファインプレーを見抜く目もある。今、最も求められている解説者であることは間違いないでしょう」

と語る。

黒船のように襲来した「解説・本田」。今回、テレビ朝日が放映権獲得を断念したため出番のない松木安太郎氏をはじめ、既存の解説陣は戦々恐々だろう。大手広告代理店関係者によれば、

「本田さんはＷ杯など大舞台でのスポット参戦となりますが、これまで代表戦の解説を担ってきた人たちにとっては脅威でしょう。サッカーもプロ野球と同じで試合の“格”で呼ばれる人が変わる。代表戦の解説が最上位ランク、次に海外サッカー、Jリーグと続いていきます。すみ分けを意識し、元日本代表の武田修宏さんのように高校サッカーの知識を入れ、年末年始の選手権に向けてコンディションを万全に整えている人もいます」

と話す。

実況アナが本田が’10年南アフリカ大会で２ゴール１アシストの大活躍を見せてから16年が経過したという話をすると

「時が経つのは早いですよ。あっという間に40歳になりました。しょぼいですけど、まだ現役でやってます」

と苦笑。その後、GK鈴木彩艶（23）のゴールキックに衝撃を受け

「40になってそんな思い切り蹴ったらケガする」

と自虐し、実況アナから

「本田さんでもケガしますか？」

と問われ

「すぐ。シュンていきます」

と即答した。

Luup、Makuakeにも出資

本田は’24年にブータン１部パロFCとの短期契約を終えて無所属となったが、今年４月にシンガポール１部のジュロンへ加入。“解説のおもろい人”ではなく、れっきとした現役プレーヤーだ。

「シンガポールサッカーのレベルを考えると、第一線を退いているという認識でいいと思います。ただ、『現役引退』という明確な区切りを設けるつもりはないよう。選手でありながら解説をやったり、’23年までカンボジア代表チームのGM・監督をやったり、サッカースクールを全国で開校したり。サッカー界における唯一無二の“自由人”的な存在だと思います」

と本サイトの取材に話すのはスポーツ紙サッカー担当記者だ。

投資家としての一面も併せ持つ。’16年に私財を投じて『KSK Angel Fund』を立ち上げ、創業まもない企業への投資をスタート。ユニコーン企業の10倍にあたる時価総額100億ドルの未上場企業「デカコーン」の創出を目指す。

日本でおなじみ、電動キックボードなどのシェアリング事業を手がける『Luup』は本田の資金調達によって大きく花開いた。’24年には国内のスタートアップ企業向けに立ち上げたファンド『X＆KSK』が153億円の資金調達を完了したとも伝えられている。

「本田さん個人で300社以上に投資しているそうです。パフォーマンスは素晴らしく、クラウドファンディングのプラットフォームを運営する『Makuake』への投資では、上場後に株式を売却して巨額のリターンを得たといわれています」（同・スポーツ紙記者）

将来的な日本代表監督就任も期待される本田。「イケイケどんどん」な活躍から目が離せない――。