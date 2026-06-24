ラッツ＆スターのメンバーでトランペッターの桑野信義が19日、フィリピン出身の女性歌手との2ショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】当時がよみがってくる 変わらぬ66歳のキュートさに感服

桑野は「マリーン久しぶり！」と記し、肩に手を置く2人の写真をアップ。中国、スペイン、フィリピンと3カ国のルーツを持つマリーンは1960年生まれ。かつての面影が残るジャスシンガーに、「相変わらずキュートで素敵な歌声だ 元気で何より」とつづった。



78年に来日したマニラ生まれの天才少女。79年に「マリリン」としてデビューし、のちにマリーン名義に。「銀座ジュエリーマキ」のCM曲だった83年の「ザンジバル・ナイト」がヒット。86年の映画「キャバレー」で使用された「Left Alone」など多くの曲を送り出す。81年の映画「なんとなくクリスタル」に出演するなど女優としても活躍した。



ファンからも「マリーンさんだ！嬉しい！」「いやぁ久々マリーン」「懐かしマリーン」「カッコいい二人ぃ」「キュート＆ハンサム」「大ファンでした」など、元気なスマイルに歓喜の声が寄せられていた。



桑野は1957年生まれ、東京都出身。2021年に直腸がんのステージⅢbとリンパ節への転移のため手術を受けている。今年2月5日には自身のブログで肺への転移や腫瘍切除を乗り越えて、がんが寛解に至ったことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）