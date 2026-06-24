フリーアナウンサーの新保友映が22日、自身のインスタグラムを更新し、20年来の友人だという女性お笑いコンビとの3ショットを公開した。



【写真】全身タイツの面影なし 新保友映アナをはさんだモエヤンの2人

「先日、20年くらい仲良くしてもらっているモエヤンの2人とランチをしました」と報告した。モエヤンは赤と青の前身タイツで「ヌーブラヤッホー」ときれいなハーモニーを奏でるネタで日本テレビ系「エンタの神様」やフジテレビ系「爆笑レッドカーペット」などで活躍したコンビだ。



新保は「私が三宅裕司さんの番組のアシスタントをしている時に、モエヤンが中継担当になり、同い年の私たちは意気投合」と出会いを説明。「ただ、3人とも結婚出産子育て新しい道などで、ここ最近はなかなか揃って会えることがなく、本当に久しぶりの時間でした。（くぼっちとは、街中でとか、地下鉄のエスカレーターで映画のようにすれ違うなどバッタリと会えることが多く、愛ちゃんとはお仕事の場で会えたり、三宅裕司さんの舞台を偶然同じ日に見に行っていたりと、縁を感じることがこれまで多々）」と明かした。



モエヤンも公式インスタに同じ3ショットを掲載。「集まれたのはもう10年ぶり!?くらいな感じで 全員ママになったので話題は子育てが中心」と振り返った。「20年近い付き合いだけど ともちゃんは全然変わらない可愛さで たくましくてしっかりして頼れる印象はやっぱり変わらなくて、久しぶりに三人でいっぱい笑ってお腹もいっぱいになって楽しい時間をシェアさせてもらいました」と女子会を満喫した様子。「お互い時間が流れてもこうして集まって近況報告できて笑い合えて元気でいられてるって当たり前のようでそうじゃないよね。ともちゃんとの再会に感謝」と喜びも伝えた。



モエヤンは三宅裕司が主宰する劇団「スーパーエキセントリックシアター（SET）」内の池辺愛（赤タイツ）と漣さや香（青タイツ）によるコンビ。2013年に一度解散したが、24年に再結成した。池辺愛は慶応大文学部哲学科を卒業しており、東京学芸大で特命助教を、京都芸術大で非常勤講師を務めている。漣さや香（過去の芸名は久保いろは）はモエヤン結成前に歌手としてメジャーデビューした経歴の持ち主。現在はボイストレーナーに転身している。25年は2人そろって京都芸術大学の非常勤講師に着任した。



（よろず～ニュース編集部）