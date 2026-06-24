米プロバスケットボールNBAのドラフト会議（ニューヨーク）が日本時間24日（〜25日）に開幕。今季、八村塁（28）がプレーしたレイカーズは大型選手が務めるセンターを指名すると予想され、獲得できなければ、トレードなどで賄うとみられている。

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複数の米メディアの報道を総合すると、レイカーズは今季終了後にFAになった八村との再契約を優先する。今季の八村は68試合に出場し、1試合平均11.5得点、リーグ5位の3P（3点シュート）成功率44.3％を記録。献身的なプレーでチームを支え、レブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチらが故障で離脱している間、中心として機能した。

ハイレベルな安定感も八村の持ち味。2023年1月にウィザーズから移籍して以来、3季連続で3P成功率40％以上（試投数150回以上）を記録したのは、名門球団レイカーズであっても史上初の快挙だ。さらに3季連続でフィールドゴール成功率50％超。この2つをクリアしたのは、NBAを代表するシューターの1人として知られるベテランFWのケビン・デュラント（37=ロケッツ）と八村の2人だけだという。

レイカーズは八村のシュートの正確性と安定感を評価しているだけではない。

ドジャースと同じ「グッゲンハイム・パートナーズ」が親会社であるレイカーズは今月、100円ショップ大手の大創産業とパートナーシップ契約した。

八村は複数社とスポンサー契約を結んいる。日清食品ホールディングスなど、米国内でトップシェアを争う会社もある。レ軍としては戦力としてだけでなく、八村が個人契約する企業とのスポンサー契約にも関心を持っているとみられる。