阪神内で改めて佐藤輝明（27）の存在感がクローズアップされている。

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佐藤輝は5月24日の巨人戦から6月16日の西武戦まで、本職の三塁から右翼に回り、三塁にはドラフト1位新人の立石正広が起用された。

しかし、チームはその18試合で6勝12敗と大苦戦。立石が不振で二軍落ちし、17日の楽天戦（甲子園）から佐藤輝が三塁に復帰するや、チームは3連勝。昨年の交流戦で7連敗した際も佐藤輝は外野を守っていたこともあり、強いパ・リーグ相手ということを差し引いても、佐藤輝の起用が勝敗に大きく影響することが証明されたといっていい。

その佐藤輝はかねて、ポスティングによるメジャー挑戦の意向がある。早ければ今オフにもポスティングが認められる、との見方もある一方、コーチ経験のある球団OBはこういう。

「交流戦で佐藤輝が三塁を外れて苦戦したのを見ても、阪神が佐藤輝のポスティングを認めない可能性はあります。今の阪神は佐藤輝への依存度が非常に高い。仮にメジャーへ移籍すれば、打線の破壊力は大きく削がれる。立石の交流戦での苦戦ぶりを見ても、一軍で年間通して活躍するまでには時間を要するでしょう。そもそも阪神は主力選手のポスティング移籍に寛容ではない。昨オフも才木浩人の直訴を却下している。佐藤輝は今オフのポスティング容認を確約されていないという話も聞こえてきます」

それでなくとも、今年のMLBの移籍市場は先行きが不透明だ。MLBと選手会による現行の労使協定の効力は12月1日午後11時59分=米東部時間に失効する。新労使協定の交渉が難航して合意に至らなければ、球団側がロックアウトに踏み切る可能性があり、その場合はFAやトレードなど、選手の獲得交渉が凍結される。前回の労使交渉が行われた2021年オフに広島からポスティングを申請した鈴木誠也は、ロックアウトによって契約日は22年3月中旬までズレ込んだ。

「内憂外患」のサトテル。夢が実現するのはいつになるのか。