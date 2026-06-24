☆日本ハム―ロッテ（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、ロッテ＝河村

日本ハムのレイエスは３日の広島戦から１５試合連続で安打を継続中。打率・３３１でパ・リーグのトップを維持している。

２３日のロッテ戦では初回に先制の１６号ソロ。出場した最近５試合で本塁打は４本目となり、量産態勢に入ってきた。

来日１年目の２４年からは通算７３本塁打。このうちロッテ戦は６→６→６本と、早くも過去２年の本数に並んだ。計１８本は楽天戦の１４本を抑え対戦カード別で最も多い。

２４日の先発が予告されたロッテの河村とは、昨年の初対戦でいきなり２ラン。ここまで５打数２安打の１本塁打となっている。最多本塁打のカードでレイエスに２試合連続の一発が見られるか。

（その他のカード）

☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・バンテリンドーム）中日＝桜井、ＤｅＮＡ＝東

☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、ヤクルト＝奥川

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、巨人＝西舘

☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝中村稔、オリックス＝田嶋

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順