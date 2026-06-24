夕焼けから花火まで楽しめる夏の夜！ Good BBQ「ナイター花火BBQセット」

記事ポイント 大阪2公園で7月から夏季限定「ナイター花火BBQセット」が登場1人5,700円（税込）で楽しめる夏のナイターBBQ夕焼けBBQと手持ち花火を組み合わせた夏の夜体験 大阪2公園で7月から夏季限定「ナイター花火BBQセット」が登場1人5,700円（税込）で楽しめる夏のナイターBBQ夕焼けBBQと手持ち花火を組み合わせた夏の夜体験

Good BBQが、浜寺公園店と長居公園店において夏季限定企画「ナイター花火BBQセット」の販売を開始します。

夕方から夜にかけての涼しい時間帯にBBQを楽しみ、食後には手持ち花火で夏の夜を締めくくれるプランです。

Good BBQ「ナイター花火BBQセット」

価格：5,700円（税込）実施期間：2026年7月〜対象施設：Good BBQ浜寺公園店（大阪府堺市西区浜寺公園町4丁目）／Good BBQ長居公園店（大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）特典：4名以上の利用で花火セットをプレゼント（0〜2歳のお子様は人数対象外）予約方法：事前予約制・3日前までにインターネットまたは電話で受付

Good BBQは、大阪府内の公園内でBBQ施設を展開するブランドです。

「食・遊・楽」をコンセプトに、手ぶらで本格BBQを楽しめる環境を提供しており、長居公園・浜寺公園・服部緑地・大泉緑地・山田池公園・花園中央公園の6か所で施設を運営しています。

近年は真夏の日中に35℃を超える日も珍しくなく、昼間の屋外レジャーを避ける人が増えています。

一方、日が傾き始めた夕方以降の公園には心地よい風が吹き、空が夕焼けから夜空へ移り変わる時間帯は比較的過ごしやすい環境になります。

今回のプランは、その夕方以降の時間帯に着目した夏季限定の企画です。

涼しくなった公園でBBQを楽しみ、食後に手持ち花火を囲んで語り合う、という夏の夜の過ごし方を1セットにまとめています。

花火セット

4名以上での利用時にプレゼントされる花火セットは、手持ち花火タイプです。

BBQで食事を終えた後、夜の公園で家族や仲間と火を囲みながら楽しめます。

手持ち花火は、Good BBQで単品販売も行っています。

4名未満での利用でも、夜の公園の雰囲気を楽しみながら花火を取り入れることができます。

長居公園店は収容人数300名に対応しており、企業の懇親会や大人数のグループ利用にも対応しています。

営業時間は火〜日の10:00〜17:00と、事前予約による18:00〜21:00のナイター枠があります。

浜寺公園店は最大280席の広々とした空間で、ペットの犬を連れての入場も可能です。

夕焼けに染まった公園の空を眺めながらの食事、涼しい夜風のなかで続くBBQ、そして花火の光と煙に包まれた締めくくり--夏の夜を公園で過ごす時間を、家族や仲間と味わえます。

「ナイター花火BBQセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 花火セットのプレゼントを受けるには何名以上の利用が必要ですか？

A. 4名以上での利用が対象です。

ただし0〜2歳のお子様は人数のカウント対象外となります。

Q. ナイター花火BBQセットを利用できる施設はどこですか？

A. Good BBQ浜寺公園店（大阪府堺市西区浜寺公園町4丁目）とGood BBQ長居公園店（大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）の2店舗が対象です。

Q. 予約はいつまでにすればよいですか？

A. 利用日の3日前までに、インターネットまたは各施設への電話で予約が必要です。

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