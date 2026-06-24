TBS新人アナウンサー、『ニノなのに』ゴールデン帯バラエティ初司会 収録時はまだ研修中
歌手で俳優の二宮和也が出演する、24日放送のTBS系バラエティ『ニノなのに』（毎週水曜 後8：54）では、2026年入社のTBS新人アナウンサー、多田成美・バーンズ恵麻・藤岡源の3人が、“新人アナウンサーなのにMC!?”ということで、ゴールデン帯のバラエティ番組の司会に初挑戦する。
【写真】金子貴俊・塚田僚一（A.B.C-Z）・岩崎大昇（KEY TO LIT） が身体張ってチャレンジ
初めてのバラエティ番組の収録に緊張した様子を見せつつも、MC・二宮やゲストとのトークに懸命にチャレンジする3人のフレッシュな進行にも注目。スタジオゲストにはWEST.の中間淳太、銀シャリの橋本直が登場。収録時、まだ研修中だった3人の慣れない進行を温かく見守りつつ、鋭いツッコミもみせ番組を盛り上げる。
今回は、ゴールデンウィークの江の島を舞台に「高速vs下道vs自転車」の何がもっとも早く江の島に到着できるのかを大検証。塚田僚一（A.B.C-Z）・金子貴俊・岩崎大昇（※崎＝たつさき／KEY TO LIT）が挑戦する。昨年もゴールデンウィーク時期に検証し、1位・下道、２位・高速、３位・自転車という結果だったが、今年は一体何が一番早いのか。
さらに、絵を描くのが苦手だという伊藤百花（AKB48）が3日間で上達するのかを検証。プロのレクチャーを受けながら、わずか3日で伊藤の絵は上達するのか。最終日にはお題となるものを見ずに描いて披露。スタジオも驚がくの結果とは。
また、TBSの公式SNSでは、MC・二宮と新人アナウンサーのコメント動画も公開中。収録を終えた率直な感想や、先輩MC・二宮からアナウンサーたちへのアドバイス、お互いが“○○なのに”と感じた意外な一面を語っている貴重な掛け合いにも注目だ。
【写真】金子貴俊・塚田僚一（A.B.C-Z）・岩崎大昇（KEY TO LIT） が身体張ってチャレンジ
初めてのバラエティ番組の収録に緊張した様子を見せつつも、MC・二宮やゲストとのトークに懸命にチャレンジする3人のフレッシュな進行にも注目。スタジオゲストにはWEST.の中間淳太、銀シャリの橋本直が登場。収録時、まだ研修中だった3人の慣れない進行を温かく見守りつつ、鋭いツッコミもみせ番組を盛り上げる。
さらに、絵を描くのが苦手だという伊藤百花（AKB48）が3日間で上達するのかを検証。プロのレクチャーを受けながら、わずか3日で伊藤の絵は上達するのか。最終日にはお題となるものを見ずに描いて披露。スタジオも驚がくの結果とは。
また、TBSの公式SNSでは、MC・二宮と新人アナウンサーのコメント動画も公開中。収録を終えた率直な感想や、先輩MC・二宮からアナウンサーたちへのアドバイス、お互いが“○○なのに”と感じた意外な一面を語っている貴重な掛け合いにも注目だ。