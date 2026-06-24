人気レースクイーンの有栖未桜（32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・黒コスチューム姿を披露した。

「REMY presents KNOCK OUT.65 THE KNOCK OUT 2026 ご来場いただいたみなさん ご視聴いただいたみなさん ありがとうございましたっ」と、ラウンドガールを務めた21日のキックボクシングイベント（国立代々木競技場第2体育館）の来場者、視聴者に感謝。

そして、黒レザーのミニスカ・コスチューム姿でのパンチ・ショットなどをアップ。「今回も熱すぎてやばかったね！！？ドラマ生まれまくりでした」などと各試合の感想をつづり、「そして次回は。。。にゃんこ大戦争 presents KNOCK OUTMX LIVE 7月5日（日）20:00〜21:00 ATOKYO MX1（9ch）にて地上波生中継！！こちらも激熱試合間違いなし」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「美しくて素敵です」「みおちーーすんげえ長文！」「ヤバイめちゃくちゃ可愛い〜よ」「可愛い」「素敵だ」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞した。

26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動。千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。

趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。