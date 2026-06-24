FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会において新たに導入された飲水タイム「ハイドレーションブレイク」について、FIFAは23日（日本時間24日）に声明を発表した。

今大会は熱中症対策を目的に、前後半それぞれの中間にあたる22分前後に3分間ずつ、試合を止めて飲水タイムを設けている。選手はこの間に給水し、各チームの監督、コーチは戦術面の指示も出している。

試合が4分割されるため、アメリカンフットボールの「4クオーター制」に類似。特に劣勢のチームには具体的な打開策を講じる機会になり、有効な「作戦会議」の時間にもなっている。その一方で、試合が分断されてしまうなどの懸念の声も上がっている。

また、飲水タイム中には会場の大型ビジョンには広告などが映し出されており、中継するテレビ局や配信サービスによってはCMなどが流れ、「広告料目当てではないか」という批判的な意見も集まっている。

FIFAのインファンティーノ会長は声明を発表し、飲水タイム導入の意図と成果について「主な理由は暑さですが、39日間にわたって行われるワールドカップのような大会では、チームがその39日間で最大8試合を戦う可能性があるため、休息の時間を設けることは極めて重要です。もっと重要なのは、全てのチームが全ての試合で同じ条件の下でプレーできるようにすることです。暑さのためにコーチが調整を行い、試合に影響を与える機会がある一方で、気温が少し低い別の試合では同じコーチにその機会がないというのは、受け入れがたいことです。私たちは全ての人に平等な条件を確保したいのです。それが、全試合でこれらの休憩を実施する理由です」と説明。

また、商業目的であるとの批判については「FIFAは何の利益も得ていません」と強調。「全ての商業契約はかなり前に行われたため、FIFAに追加の収益はありません。これは私たちにとって金銭的な問題ではありません。私たちにとっては純粋にスポーツ的な問題です」と指摘した。