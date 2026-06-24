有村架純、石田ひかり、姫野花春が紡ぐ“自分の物語” 沖田修一監督『さとこはいつも』本予告解禁
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督の最新作『さとこはいつも』（9月18日公開）の本予告映像と本ビジュアルが解禁された。あわせて、シンガーソングライター・折坂悠太が書き下ろした主題歌「シミレ（feat.柴田聡子）」の起用も発表された。
【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』予告編
『南極料理人』『横道世之介』などで知られる沖田監督が描くのは、年齢も境遇も異なる3人の“さとこ”たちの人生。初恋に揺れる中学3年生の中井聡子（姫野）、不倫関係に悩む映画配給会社勤務の西田沙都子（有村）、子育てを終え新たな夢を見つけようとする飯島里子（石田）が、それぞれ“自分の物語”を書き始めたことで人生が交差していく。
解禁された本予告は、沙都子が“不倫相手の妻にうっかり刺される”という衝撃的な場面からスタート。その後、3人の“さとこ”たちの物語が少しずつ、しかし確かに動き出していく瞬間が映し出される。
「歌舞伎を見ないで書いた子の中でダントツだわ」――15歳の聡子は、自身の書いた文章を国語教師（吉田羊）から思いがけない言葉で褒められ、戸惑いながらも、自分の内側から何かが芽吹く感覚を覚える。
35歳の沙都子は、村本（オダギリジョー）との6年間にわたる不倫の日々を、まるで『失楽園』さながらの情熱と滑稽さが入り混じる記憶として振り返り、「エモいぜ」と自嘲気味につぶやく。
そして55歳の里子は、健康のためにトランポリンを跳ぶ穏やかな毎日を送りながらも、3人の子育てを終え、どこか満たされない思いを抱えている。「気がついたらお互いジジババですね」と夫（筒井道隆）に語りかけられ、「私は違いますけど！」と軽やかに返すせりふからは、まだ終わらない人生へのささやかな抵抗が垣間見える。
やがて映像は、それぞれが次の一歩を踏み出したことで訪れる大きな変化へと加速。耳鼻科で鼻の孔にネブライザーを突っ込み煙を吹かすという、異性から最も見られたくない状態で鉢合わせたところから始まる聡子の＜黒歴史みたいな初恋の物語＞。忙しない日々の中でいつの間にか心の奥にしまい込んでいた＜書くことへの夢＞を思い出し、新たな一歩を踏み出す里子。そして、＜6年に及ぶ不倫のフィナーレ＞へ向かって歩き始める沙都子。
「好きなだけ書くといいよ」「好きなだけ書きなさい」「好きなようにやったら」。それぞれの背中を押す言葉を受け、自分自身の人生と向き合い始める3人。自由でみっともなく、それでいて愛おしい彼女たちの姿を通して、人生の尊さを描き出す予告編となっている。
主題歌「シミレ（feat.柴田聡子）」は、沖田監督たっての希望で実現した折坂による書き下ろし楽曲。劇中音楽を担当した“4人目のさとこ”柴田聡子が歌唱で参加している。
折坂は「エンドロールが終わりじゃなく、句読点になるように。またここから物語を紡ぎ出す誰かに、思いをはせながら歌いました」とコメント。柴田も「おかしみ、かなしみ、よろこび、さまざまな感情を抱き込んだ心の開かれる映画」と作品の魅力を語った。
沖田監督は「折坂さんの主題歌のデモを聴いた時、不思議と涙が出て映画が報われたような気がしました」と振り返り、「柴田さんが作ってくださる音楽はどれも素晴らしく、3人の『さとこ』にそっと寄り添うように心情を引き立ててくれています」と絶賛している。
あわせて公開された本ビジュアルには、「人にみてもらわないと、何もないことになっちゃいますから」というコピーとともに、窓辺に並んで座る3人の“さとこ”たちの姿を配置。それぞれが新たな一歩を踏み出そうとする静かな決意を感じさせる仕上がりとなった。
さらに追加キャストとして、沖田作品の常連でもある古舘寛治の出演も発表。役柄は明かされておらず、3人の人生にどのように関わるのか注目が集まる。
【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』予告編
『南極料理人』『横道世之介』などで知られる沖田監督が描くのは、年齢も境遇も異なる3人の“さとこ”たちの人生。初恋に揺れる中学3年生の中井聡子（姫野）、不倫関係に悩む映画配給会社勤務の西田沙都子（有村）、子育てを終え新たな夢を見つけようとする飯島里子（石田）が、それぞれ“自分の物語”を書き始めたことで人生が交差していく。
「歌舞伎を見ないで書いた子の中でダントツだわ」――15歳の聡子は、自身の書いた文章を国語教師（吉田羊）から思いがけない言葉で褒められ、戸惑いながらも、自分の内側から何かが芽吹く感覚を覚える。
35歳の沙都子は、村本（オダギリジョー）との6年間にわたる不倫の日々を、まるで『失楽園』さながらの情熱と滑稽さが入り混じる記憶として振り返り、「エモいぜ」と自嘲気味につぶやく。
そして55歳の里子は、健康のためにトランポリンを跳ぶ穏やかな毎日を送りながらも、3人の子育てを終え、どこか満たされない思いを抱えている。「気がついたらお互いジジババですね」と夫（筒井道隆）に語りかけられ、「私は違いますけど！」と軽やかに返すせりふからは、まだ終わらない人生へのささやかな抵抗が垣間見える。
やがて映像は、それぞれが次の一歩を踏み出したことで訪れる大きな変化へと加速。耳鼻科で鼻の孔にネブライザーを突っ込み煙を吹かすという、異性から最も見られたくない状態で鉢合わせたところから始まる聡子の＜黒歴史みたいな初恋の物語＞。忙しない日々の中でいつの間にか心の奥にしまい込んでいた＜書くことへの夢＞を思い出し、新たな一歩を踏み出す里子。そして、＜6年に及ぶ不倫のフィナーレ＞へ向かって歩き始める沙都子。
「好きなだけ書くといいよ」「好きなだけ書きなさい」「好きなようにやったら」。それぞれの背中を押す言葉を受け、自分自身の人生と向き合い始める3人。自由でみっともなく、それでいて愛おしい彼女たちの姿を通して、人生の尊さを描き出す予告編となっている。
主題歌「シミレ（feat.柴田聡子）」は、沖田監督たっての希望で実現した折坂による書き下ろし楽曲。劇中音楽を担当した“4人目のさとこ”柴田聡子が歌唱で参加している。
折坂は「エンドロールが終わりじゃなく、句読点になるように。またここから物語を紡ぎ出す誰かに、思いをはせながら歌いました」とコメント。柴田も「おかしみ、かなしみ、よろこび、さまざまな感情を抱き込んだ心の開かれる映画」と作品の魅力を語った。
沖田監督は「折坂さんの主題歌のデモを聴いた時、不思議と涙が出て映画が報われたような気がしました」と振り返り、「柴田さんが作ってくださる音楽はどれも素晴らしく、3人の『さとこ』にそっと寄り添うように心情を引き立ててくれています」と絶賛している。
あわせて公開された本ビジュアルには、「人にみてもらわないと、何もないことになっちゃいますから」というコピーとともに、窓辺に並んで座る3人の“さとこ”たちの姿を配置。それぞれが新たな一歩を踏み出そうとする静かな決意を感じさせる仕上がりとなった。
さらに追加キャストとして、沖田作品の常連でもある古舘寛治の出演も発表。役柄は明かされておらず、3人の人生にどのように関わるのか注目が集まる。