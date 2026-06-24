身長1メートル75の人気レースクイーン・成沢紫音（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。白T＆黒パンツの登山ルックを披露した。

「大山阿夫利神社 下社からだけど登ってきた 天気が悪くて景色残念だけどいい運動 登りも下りも1時間で同じ時間だったんだけど下り苦手すぎた」とつづり、白Tシャツ＆山ガール用スカートレギンスの登山ルックで、神奈川県伊勢原市の丹沢大山（標高1252メートル）の山頂に立っている写真などをアップした。

丹沢大山は、豊富なルートがあり、初心者から中・上級者まで日帰り登山客が多く訪れる。都心からのアクセスもよく、さまざまな山野草や野鳥、原生林、渓谷など豊かな自然に触れることができ、山頂やビュースポットからは天気に恵まれれば、富士山や丹沢山塊、相模湾、関東の街並みなどが一望できる。

この投稿にフォロワーらからは「健康的！ですね」「スタイリッシュ登山」「コーデもオシャレでカッコイイです」「なにげに途中険しいとこあるよねー」「美し過ぎです」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。26年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、GT300クラスに参戦するLEON RACING65号車を応援する、「LEON RACING LADY」などで活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。