ＪＲ北海道が２０２７年から新たな観光列車の運行開始を目指す「スタートレイン計画」。



「赤い星」と呼ばれる列車の一部、詳しい運行計画や販売価格が発表されました。



（綿貫泰之社長）「いままでのノロッコ号とは別の、上質なサービスを提供し、来年から運行したい」



ＪＲ北海道の綿貫社長が力を込めたのは…



「スタートレイン計画」として２０２７年から運行予定の新たな観光列車「赤い星」と「青い星」についてです。





上質なサービスとあって、車内は道南スギをふんだんに使い、ぬくもりのある豪華な仕上がりを目指しています。これらのデザインを手掛けているのは、鉄道デザイン界の巨匠と称される、水戸岡鋭治さんです。（水戸岡鋭治さん）「床・壁・天井のほとんどを木を使って表現。一番豪華な部屋の４号車は玄関があって畳がつながって、一流ホテルに負けない空間」６月２３日の会見では一部、詳しい運行計画も公表されました。２０２７年２月から運行開始予定の札幌ー網走間を走行する「赤い星」は、札幌を午前９時すぎに出発し、午後４時ごろに網走に到着。折り返しについては、翌日の午前１０時に網走を出発し、午後５時２０分ごろ札幌に到着します。その中ではランチタイムが設けられ、旭川の老舗料亭「花月会館」や北見の「寿司割烹 粋里」が提供する食事をいただけるということです。販売価格はランチプランで１人当たり片道３万９０００円から、乗車のみの場合は２万３３４０円です。（綿貫泰之社長）「道内に限らず、日本全国のお客さま、インバウンドのお客様を含めて北海道の自然と食を楽しんでいただける観光列車にしたい」豪華な鉄路の旅を楽しむことができるＪＲ北海道の新たな観光列車。そのほかの区間についても今後、運行計画が発表される予定です。