◆依存の沼にハマる人、やめられる人との決定的な違いとは？

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

やめられない自分を責めないで

今日は「やめられない自分を責めないで」というテーマで、「依存」についてお話しします。

やめようと一生懸命頑張っているのに、ついつい手を出してしまう。こういった経験は誰にでもあると思います。これがアルコール依存症や摂食障害といった精神疾患の領域にまで達すると、医学的にも「予後が悪い（治りにくい）」と言われる状態になりがちです。

実は、これら治りにくいものにはある共通点があります。それは、「本当はやりたくないのにやってしまった時、自分を強く責めてしまう」ということです。「自分はダメだ」という自己否定が自暴自棄な感情を引き起こし、負のスパイラルを生み出してしまいます。その結果、治療効果が出にくくなり、極端な行動に走ってしまうことすらあるのです。

自己否定が状況を悪化させるメカニズム

依存症とまではいかなくても、「やめたいのにやめられない習慣」がある方は多いでしょう。ここで一番コアな問題となるのは、やめられないという「行動」そのものよりも、やってしまった時に「自分はダメだ」と自己否定してしまう「感情」です。この気持ちが、状況をさらに悪化させてしまいます。

例えば、かつてのアルコール依存症治療では「一滴も飲まない」という完全な断酒を目標にすることが一般的でした。しかし最近では、「少しでも減らせれば良い」という緩やかな枠組みで進めるアプローチが主流になってきています。

厳格な目標を立ててそれを破ってしまった際の自己否定感が、かえって依存を深刻化させてしまうメカニズムが認識されてきたからです。

完璧主義を手を手放し、緩やかに構える

お酒やタバコ、あるいは買い物やちょっとした悪習など、「やめたいのにやめられない」ことができなかった時、自分を責めすぎるのは逆効果です。ストレスやしんどさが依存を生むため、約束を守れなかった自分を追い詰めるとさらにしんどくなり、ますます依存から抜け出せなくなってしまいます。

特に完璧主義な人ほど、自分を責めて自己破壊的になりやすい傾向があります。ですから、全体的にもう少し自分に対して緩やかに接してあげることが大切です。

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