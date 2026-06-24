ウルフアロン（写真提供・新日本プロレス）

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◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ　ｔｏ　Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ」（２３日、後楽園ホール）観衆１１９５

　新日本プロレスは２３日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ　ｔｏ　Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ」を開催した。

　第６試合で『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３６』Ｂブロック出場者決定戦が行われ、ＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンが１９分４５秒、逆三角絞めでＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩを破り、Ｇ１初出場を決めた。

　デビュー年での真夏の最強戦士決定戦への出場にウルフは「本隊の選手の『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ』に出られなかった人のぶん全て、まあ背負えるほど僕は出来た人間じゃありませんけど、それでも今日闘ったＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩさんの気持ちは、僕が『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ』に必ず持って行きます。ありがとうございました」と意気込んだ。

　メインイベントのＡブロック出場者決定戦はＹｕｔｏ‐Ｉｃｅが２５分５４秒、Ｃｒｕｅｌｌａでタイチを沈めＧ１初出場を決めた。

　今年の「Ｇ１」はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ　Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。　

　◆６・２３後楽園全成績

　▼第１試合　２０分１本勝負

〇安田優虎、エル・デスペラード、上村優也（８分４７秒　逆エビ固め）中原大誠、矢野通、真壁刀義

　▼第２試合　２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇グレート‐Ｏ‐カーン、ジェイク・リー（１０分１５秒　崩壊）松本達哉●、田口隆祐、ＹＯＨ、後藤洋央紀

　▼第３試合　２０分１本勝負

小島聡、〇海野翔太（１０分０６秒　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

　▼第４試合　３０分１本勝負

金丸義信、〇ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮（８分４７秒　レフェリーストップ）永井大貴●、鷹木信悟、ＯＳＫＡＲ、辻陽太

　▼第５試合　ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座挑戦権争奪４ＷＡＹマッチ　時間無制限１本勝負

〇フランシスコ・アキラ（１５分３５秒　Ｃｒｏｗｎ　Ｆａｌｌ→エビ固め）マスター・ワト●

※残りは、藤田晃生とＳＨＯ

　▼第６試合　『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３６』Ｂブロック出場者決定戦　時間無制限１本勝負

〇ウルフアロン（１９分４５秒　逆三角絞め）ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●

　▼第７試合　『同』Ａブロック出場者決定戦　時間無制限１本勝負

〇Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（２５分５４秒　Ｃｒｕｅｌｌａ→片エビ固め）タイチ●