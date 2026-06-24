◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ」（２３日、後楽園ホール）観衆１１９５

新日本プロレスは２３日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ」を開催した。

第６試合で『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６』Ｂブロック出場者決定戦が行われ、ＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンが１９分４５秒、逆三角絞めでＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩを破り、Ｇ１初出場を決めた。

デビュー年での真夏の最強戦士決定戦への出場にウルフは「本隊の選手の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』に出られなかった人のぶん全て、まあ背負えるほど僕は出来た人間じゃありませんけど、それでも今日闘ったＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩさんの気持ちは、僕が『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』に必ず持って行きます。ありがとうございました」と意気込んだ。

メインイベントのＡブロック出場者決定戦はＹｕｔｏ‐Ｉｃｅが２５分５４秒、Ｃｒｕｅｌｌａでタイチを沈めＧ１初出場を決めた。

今年の「Ｇ１」はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。

◆６・２３後楽園全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

〇安田優虎、エル・デスペラード、上村優也（８分４７秒 逆エビ固め）中原大誠、矢野通、真壁刀義

▼第２試合 ２０分１本勝負

ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、〇グレート‐Ｏ‐カーン、ジェイク・リー（１０分１５秒 崩壊）松本達哉●、田口隆祐、ＹＯＨ、後藤洋央紀

▼第３試合 ２０分１本勝負

小島聡、〇海野翔太（１０分０６秒 Ｓｅｃｏｎｄ Ｃｈａｐｔｅｒ→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼第４試合 ３０分１本勝負

金丸義信、〇ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮（８分４７秒 レフェリーストップ）永井大貴●、鷹木信悟、ＯＳＫＡＲ、辻陽太

▼第５試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座挑戦権争奪４ＷＡＹマッチ 時間無制限１本勝負

〇フランシスコ・アキラ（１５分３５秒 Ｃｒｏｗｎ Ｆａｌｌ→エビ固め）マスター・ワト●

※残りは、藤田晃生とＳＨＯ

▼第６試合 『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６』Ｂブロック出場者決定戦 時間無制限１本勝負

〇ウルフアロン（１９分４５秒 逆三角絞め）ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ●

▼第７試合 『同』Ａブロック出場者決定戦 時間無制限１本勝負

〇Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ（２５分５４秒 Ｃｒｕｅｌｌａ→片エビ固め）タイチ●