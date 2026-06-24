【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】日本代表ＤＦ長友佑都が、世界のレジェンドの連日の大活躍に驚きの表情を浮かべた。

前日の４試合では、大会屈指のスーパースターが３人で計６発と大暴れ。アルゼンチン代表ＦＷメッシがオーストリア戦で２ゴール。３８歳でＷ杯最年長ハットトリックとなった初戦のアルジェリア戦に続く２戦連続の複数ゴールで、早くも今大会５ゴールとし、Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、クローゼ（ドイツ）を抜いて単独トップに躍り出た。またフランス代表ＦＷエムパベが、代表通算１００試合目となったイラク戦で２得点、さらにノルウェーの怪物ストライカーＦＷハーランドも２得点と、世界屈指のストライカーがそろって２戦連続２得点の大暴れを見せた。

さらにこの日はＣ・ロナウドも６大会連続得点となる２ゴールと、主役級のレジェンドが連日の大活躍。日本人初の５大会連続Ｗ杯に参戦しているＤＦ長友佑都は「言葉が出ないですね。すごいね。年齢も同じような年齢で、あれだけ世界の舞台で活躍してるのは、なかなか感情を表す言葉が出ないぐらい、すごいを通り越してる域に入ってます」と驚きの表情を浮かべた。

続けて「でも役者がああやって点を取ることによってチームの士気も上がるだろうし、Ｗ杯自体がね、サッカーの人気っていう意味でもやっぱり面白いですよね。そういった意味では、また世界でサッカーの人気がより強いものになっていくだろうし、日本でもこれを勝つことによって、もし僕なんかが決めることがあれば、また面白いんじゃないですか。盛り上がるんじゃないですかね」と、自身もラモス瑠偉の３６歳８５日を大幅に更新する、３９歳での日本代表の最年長得点記録更新へ意欲を示した。