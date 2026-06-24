増え続けるライバルに対抗

ルノーは、欧州で販売している電動ハッチバック『メガーヌEテック」の改良型を発表した。現行世代の発売から4年を経て、デザイン変更や航続距離の延長などが行われた。

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メガーヌEテックは同社初のEV専用モデルであり、今回の改良は、プジョーe-308、フォルクスワーゲンID.3、クプラ・ボーン、オペル/ヴォグゾール・アストラといった競合車種のマイナーチェンジと時期が重なっている。欧州ではそれらのほか、ヒョンデ・アイオニック3、キアEV4、ミニ・エースマンなど数多くのモデルとも競合している。



改良型ルノー・メガーヌEテック AUTOCAR

今回の改良における最大の特徴は、新型SUV『オーストラル』や『ラファール』と統一感を持たせた新しいフロントデザインだ。より迫力のあるグリルと、位置を低くしたルノーのエンブレムが目を引く。

ルノーブランドのファブリス・カンボリーヴCEOは以前、AUTOCARに対し、こうした改良によりメガーヌEテックを「ホットハッチ、あるいはホットカー」として位置づけることを目指すと語っていた。確かに、新しいデザインには過去のパフォーマンスモデルからの影響が見られる。

アグレッシブなスタイルへ

フロントバンパー下部は、前世代のメガーヌRSに採用されていたものと同様のチェッカーフラッグ風のデイタイムランニングライトを備え、アグレッシブな造形によりワイド感を演出している。リアのバンパーには力強い一体型ディフューザーが採用されている。ボンネットに新たに施された「パワーバルジ」風のプレスラインと、3D効果のあるテールライトが全体の印象を引き締めている。

バッテリー容量は60kWhから67kWhに増量され、充電1回あたりの最大航続距離（WLTP）は460kmから500kmに向上した。これに対し、58kWhバッテリーのフォルクスワーゲンID.3ネオの航続距離は494kmだ。



改良型ルノー・メガーヌEテック ルノー

容量の増加に伴いバッテリーの高さがわずかに増え、全高は20mm高くなった。改良型メガーヌEテックのボディサイズは、全長4200mm、全幅1782mm、全高1522mm、ホイールベース2685mmとなっている。ちなみに、フォルクスワーゲンID.3ネオよりも全高は40mm低い。車両重量は1772kgと、改良前より100kg重くなったが、そのうち75kgはバッテリーの大型化によるものだ。とはいえ、ID.3ネオよりは100kg以上軽い。

サスペンションとステアリングは、この追加重量に対応するようチューニングされているが、前輪を駆動する220psのモーターは変更されていない。クラストップの440Lトランク容量も維持されている。

AIアシスタント搭載

その他のアップデートとしては、DC急速充電のピーク出力が130kWから165kWに向上し、15％から80％までの充電時間が25％短縮され、メーカー公称値では24分となった。AC充電速度は11kWのままだが、オプションで22kWも選択可能となり、これによりV2L（外部機器への給電）およびV2G（電力網への給電）機能も利用できるようになった。ヒートポンプ、バッテリーおよび車内のプレコンディショニング機能は標準装備だ。

インテリアの変更点は少なく、12インチのデュアルスクリーンはそのままだが、新たにグーグルのAIアシスタント「ジェミニ（Gemini）」が搭載された。



改良型ルノー・メガーヌEテック ルノー

価格は未発表だが、現行モデルと同等かそれ以下となる見込みだ。現行モデルの英国価格は、英国政府の1500ポンド（約32万円）のEV購入補助金を含めて3万1295ポンド（約670万円）からとなっている。ルノーによれば、改良型は3750ポンド（約80万円）の補助金を全額受けられる可能性があり、その場合、価格は3万ポンド（約640万円）を下回る見込みだ。