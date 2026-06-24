新型CX-5、1か月で1万台を受注

マツダは6月23日、5月21日に発売した新型クロスオーバーSUV『マツダCX-5』の国内受注台数が、6月21日時点で1万台を超えたと発表した。

【画像】順調な滑り出しを見せる新型マツダCX-5 全70枚

これは月間販売計画である2000台の5倍を超える実績であり、市場における順調な滑り出しを示している。



5月21日に発売の新型マツダCX-5が発売1か月で受注1万台を突破。 マツダ

3世代目となる新型CX-5は『新世代エモーショナル・デイリーコンフォート』という開発コンセプトのもと、従来モデルの魅力を継承、深化させて登場した。

日常使いからレジャーまで幅広いシーンに対応する設計が、多くの顧客に受け入れられたといえるだろう。

実用性・快適性の向上を評価

新型CX-5の顧客層は若い世代から年配層まで幅広く、特にユーティリティ性能に関する評価が高い。

具体的には『後部座席の空間が広くなり快適になった』、『車中泊も視野に入れられる』といった声が寄せられているという。



新型マツダCX-5『L』グレード、スポーツタン内装。 マツダ

また、ドアの開口部が広く、チャイルドシートの乗せおろしが楽になった』という実用面での利便性も支持されている。

そのほか、タッチパネル式の大型センターディスプレイと最新のHMI（ヒューマン・マシン・インターフェイス）による、快適で充実した車内空間も好評の要因となっている。

上位グレードと匠塗のボディカラーが人気

グレード別の受注構成比では、上位グレードの『L』が65％を占め、中位の『G』が32％、ベースグレードの『S』が3％となっている。

内装においては、モダンな雰囲気を併せ持つ『スポーツタン内装』が高い人気を集めており、『L』グレードの約4割でチョイスされている。



新型マツダCX-5『L』グレード、スポーツタン内装。 マツダ

ボディカラーでは、独自の塗装技術である『匠塗 TAKUMINURI』を用いた特別塗装色『ロジウムホワイトプレミアムメタリック』が25％を占めて一番人気であるという。