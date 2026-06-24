デュカートの夏新色が登場♡きらめくグリッターで指先を彩る限定ネイル

夏のおしゃれをもっと楽しみたいなら、指先から季節感を取り入れてみませんか？トータルネイルブランド「デュカート」の人気シリーズ「ネイルマイン」から、2026年6月23日（火）に夏の新色2色が登場します。今季のテーマは「Active Summer Color」。太陽の光を浴びたような華やかなグリッターカラーで、ハンドネイルはもちろんペディキュアにもぴったり。夏気分を盛り上げる注目カラーをご紹介します。

夏の日差しを映す新色グリッター

今シーズンのネイルマインは、まぶしい太陽のエネルギーをイメージしたグリッターカラーが主役。光を受けるたびにきらめくラメが、夏らしい開放感あふれる指先を演出します。

「デュカート ネイルマイン」は新2色展開で、価格は各495円です。

「48 Apricot Peach（アプリコットピーチ）」は、肌なじみの良いアプリコットカラーにグリッターをたっぷり配合した数量限定色。

やわらかなピーチカラーに華やかさをプラスし、普段オレンジ系ネイルに挑戦しない方でも取り入れやすいカラーに仕上がっています。夏の日差しとの相性も抜群です。

一方の「49 Sparkling（スパークリング）」は、クリアベースに大粒のオーロラグリッターを配合した定番色。

見る角度によって表情を変える輝きが魅力で、透明感のある仕上がりを楽しめます。単色使いはもちろん、手持ちのネイルカラーに重ねてアレンジするのもおすすめです。

LUNAの限定セットが登場！ハート指パフ付きカラーコンシーラーに注目

ネイルマインが愛される理由

ネイルマインはカラーのかわいさだけでなく、使いやすさにもこだわったシリーズです。

動物由来原料を使用しないヴィーガン処方を採用し、動物実験も行っていません。さらに速乾処方なので、忙しい朝やお出かけ前でもサッと塗れて美しい仕上がりを叶えます。

また、甘皮のカーブに沿いやすいラウンド型の平筆を採用しているのもポイント。コシのある筆でムラになりにくく、セルフネイル初心者でも塗りやすい設計です。

使用例では、新色の48・49に加え既存色の21、36を組み合わせたアレンジも紹介されており、グリッターカラーならではの華やかなデザインを楽しめます。

サンダルを履く機会が増えるこれからの季節は、ペディキュアにも活躍してくれそうです♪

夏の指先を輝かせる新色をチェック

太陽のように明るくエネルギッシュなカラーを楽しめる、デュカート ネイルマインの夏新色。

数量限定の「48 Apricot Peach」と定番色の「49 Sparkling」は、それぞれ異なる魅力で夏のファッションを引き立ててくれます。

全国のバラエティショップやドラッグストア、量販店、公式オンラインストアで販売中なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。お気に入りのカラーをまとって、夏らしいきらめく指先を楽しみましょう♡