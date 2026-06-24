リードをつけて床をスーーーッ…全く微動だにしない子犬のペキニーズの“お散歩練習”に「クイックルワイパー」「ふわふわモップ」
リードをつけられた途端に床にぺたっと寝そべり、そのままフローリングの上を引きずられて滑っていくペキニーズの仔犬の動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。Kanaさん（＠kana_smiling）が投稿したこの愛らしいお散歩練習の動画には、3.2万件のいいねが集まった。独特すぎるスタイルで歩行を拒否した愛犬・ポムくんについて、飼い主のKanaさんに話を聞いた。
【写真】ぺったんこになってしまった、完全に“モップ”の姿 「本当に犬？」
――リードをつけた途端に床へべたっと寝そべってしまったポムくんを初めて見た時、飼い主様はどのように思われましたか？
「『えっ、何してるの？』『えっ、なんで歩けないの？』今までも4頭のわんこと生活していてリードをつけて歩かないなんてこと一度もなかったから本当に驚いてしまいました」
――「遊んでもらっていると思っているのでは」とのことですが、ポムくんは一体どのような気持ちで引きずられているのだと思いますか？
「この時生後4ヶ月の仔犬だったからクタクタで身体が軟らかいポムくん。リードで引っ張られても体重も軽いから身体への負担も感じなかったと思います。引っ張ってもらっている時のお顔も辛そうというより気持ちよさそうだなぁっておもいました」
――フローリングの上を滑っていくポムくんの姿や表情の中で、飼い主様が特に愛おしい、あるいは面白いと感じるポイントを教えてください。
「真顔、後脚の形、短いあんよ、手が広がって飛行機みたい、右に曲がる時おててを縮めて当たらないように滑ってる。滑っている姿の全てがかわいいです」
――このお散歩の練習から現在に至るまで、ポムくんの歩き方やお散歩への態度に何か変化や進展はありましたか？
「リードをつけてのお散歩もできるようになりましたが、お散歩は嫌いみたいですぐに立ち止まってお散歩拒否します」
――体重2.6kgと紹介されているポムくんですが、普段はどのような性格で、飼い主様にとってどのような存在ですか？
「生後4ヶ月の体重です。今は11ヶ月のポムくん、体重も4.6kg。とにかく元気でやんちゃ、寂しがりやさんで人懐っこい性格です。ずっとついてまわって本当にかわいい。天真爛漫でわが家の太陽のような存在です」
――リードをつけた途端に床へべたっと寝そべってしまったポムくんを初めて見た時、飼い主様はどのように思われましたか？
「『えっ、何してるの？』『えっ、なんで歩けないの？』今までも4頭のわんこと生活していてリードをつけて歩かないなんてこと一度もなかったから本当に驚いてしまいました」
――「遊んでもらっていると思っているのでは」とのことですが、ポムくんは一体どのような気持ちで引きずられているのだと思いますか？
「この時生後4ヶ月の仔犬だったからクタクタで身体が軟らかいポムくん。リードで引っ張られても体重も軽いから身体への負担も感じなかったと思います。引っ張ってもらっている時のお顔も辛そうというより気持ちよさそうだなぁっておもいました」
――フローリングの上を滑っていくポムくんの姿や表情の中で、飼い主様が特に愛おしい、あるいは面白いと感じるポイントを教えてください。
「真顔、後脚の形、短いあんよ、手が広がって飛行機みたい、右に曲がる時おててを縮めて当たらないように滑ってる。滑っている姿の全てがかわいいです」
――このお散歩の練習から現在に至るまで、ポムくんの歩き方やお散歩への態度に何か変化や進展はありましたか？
「リードをつけてのお散歩もできるようになりましたが、お散歩は嫌いみたいですぐに立ち止まってお散歩拒否します」
――体重2.6kgと紹介されているポムくんですが、普段はどのような性格で、飼い主様にとってどのような存在ですか？
「生後4ヶ月の体重です。今は11ヶ月のポムくん、体重も4.6kg。とにかく元気でやんちゃ、寂しがりやさんで人懐っこい性格です。ずっとついてまわって本当にかわいい。天真爛漫でわが家の太陽のような存在です」