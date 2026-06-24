TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が24日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。「交通情報が入ってきました。首都圏の皆さん方、結構、大きなニュースですのでよく聞いてください」と告知して、山手線の駒込駅（東京都豊島区）の構内で、人身事故が発生したことを伝えた。

安住アナは、6時37分ごろに一報を伝え、同7時ごろには「山手線、6時30分過ぎ、駒込駅で起きた人身事故の影響で山手線が全部止まっている状況が続いていましたが、外回りが運転再開しています。ただ遅れが出ているようです。現在の東京駅を見ても外回りが動き出してます」と伝えた。

そして、「ただ湘南新宿ラインまでも止まっていたり、かなり交通に影響が出そうですね。通勤、通学、これからという方、多いと思いますがお気を付けください。情報にこれからも注意してください」などと注意を呼び掛けていた。

JR東日本によると、24日午前6時15分ごろ、山手線の駒込駅の構内で、人身事故が発生し、この影響で山手線は内回り線で運転を見合わせた。午前7時半ごろの運転再開を見込んでいたが、午前7時39分に運転を再開した。また、湘南新宿ラインも新宿駅より北の列車の運転を見合わせたが、午前7時39分に運転を再開した。ダイヤの乱れはしばらく続く見通しだという。