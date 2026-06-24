「ボンボンドロップシール買ってもらったの！」



【写真】あこがれのシールではないけれど…ダイソーで買ってもらったシールに、娘は大喜び

100円ショップで見つけたシールに大喜びの4歳の女の子が、レジのお姉さんに自慢げに報告すると…！？そのシールは女の子があこがれている『ボンボンドロップシール』ではないものの、女の子の気持ちに寄り添った言葉を投げかけるお姉さん――。そんな心温まるやりとりをつづったThreads投稿に「優しい世界」「素敵なお話♡」と反響が寄せられています。



ぷっくりとした立体感が特徴的な『ボンボンドロップシール』（株式会社クーリア）は、急速なシールブームのため、品薄状態が続き、女の子たちのあこがれのシールです。



ママとふたりで、ダイソーのシール売り場にやってきた4歳の女の子は、キラキラと光るラメ入りの、少しぷっくりしたシールを発見！『魔法少女』と記載された商品名の通り、ステッキや鏡、魔女の帽子など、女の子がワクワクするようなかわいらしいシールばかりが詰まっています。



シールを手に取ると、「ボンボンドロップシールだ！」と女の子は大喜び。なかなか購入することができない『ボンボンドロップシール』ではないけれど、喜ぶ女の子の姿を見て、あえて否定をせずそっと見守っていたというママ。



その後、シールをレジに通したあと、若いアルバイトのお姉さんに「ボンボンドロップシール買ってもらったの！」と、うれしさのあまり伝えた女の子……。『ボンボンドロップシール』ではないことがバレちゃうかな…とママはドキドキ。すると「わー良かったね！何種類かあったよね？それが一番かわいいやつだ♡」と、笑顔で答えたというお姉さん…！



すぐに言葉を肯定し、共感してくれたお姉さんに、女の子はさらに大喜び。そんなふたりのやり取りを聞いていたママは、感謝の気持ちを込めて以下のコメントをThreadsに投稿しました。



「ダイソーさん、この方に臨時ボーナスを差し上げてください！



そして、こんな素敵なお姉さんに育て上げた親御さん、ぜひどうしたらこんな素敵なお姉さんになるか教えてください！」



投稿した女の子のママ（@ariii__916）に話を聞きました。



――シールを見つけたときの娘さんの反応は？



「娘は『ボンボンドロップシールを見つけた』と大喜びでした！⁡ずっと欲しかったそうです⁡」



――お姉さんと会話しているときの娘さんは、どのような様子でしたか？



「『それが一番かわいいやつだ』と言ってもらえて、私が買ってあげると言ったとき以上に大喜びでした。帰りの車内でも『お姉さんもかわいいって言ってた！』と、言っていました」



――お姉さんと娘さん、ふたりの会話を聞いていたときのママのお気持ちを教えてください。



「将来、こんなふうに誰かの目線に立って寄り添える大人になってほしいと思いました」



純粋でかわいらしい女の子と、優しいレジのお姉さん、ふたりのほほ笑ましいやり取りに、多くのコメントが寄せられています。



「否定せずに、なんなら一番かわいいやつ！と共感プラス、かわいいのを選んだんだねという、お褒めの言葉！素敵すぎる！！」

「登場人物、全員素敵でほんと大好き♡荒んだ心が浄化されていく…！素直な娘さんも、否定しない主様も、バイトの子も、もう全員大好き♡」

「なんてほっこり素敵なお話♡」

「日本全国やさしいおねえさん選手権、今年度優勝ですね！？素敵な言葉選びができるの尊敬する♡」

「温かい投稿に癒されました♡店員さんにも娘さんにも、たくさんの幸せが訪れますように」



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）