星野源と超高級トヨタ車

歌手で俳優の星野源さんが2026年6月13日、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ 2026）」に登場しました。星野さんは白い車両から姿を見せ、カメラに囲まれながらレッドカーペットを歩きました。一体どのようなクルマから登場したのでしょうか。

映っていたのは、トヨタのセダン「センチュリー GRMN」です。

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センチュリーGRMNは、最上級ショーファーカーである「センチュリー」を基に、走行性能を高めたスポーツ志向の仕様として製作された特別モデルで、市販を前提としないスタディ的な位置づけにあります。

ベースとなったのは2018年に登場した3代目センチュリーのセダンで、2025年10月には市販化を視野に入れたスタディモデルが公開されました。その後、白や黒の車両がイベントなどで披露されています。

外観には専用エアロが加えられ、全体をスポーティな方向へ振った仕立てが特徴です。

全長5.3メートルを超える堂々としたボディに、センチュリーらしい水平基調のスタイルが組み合わされ、フロントにはブラックアウト処理が施された七宝文様グリルが備わっています。

公開車両ではリップスポイラーをはじめとしたエアロパーツが確認でき、足元にも専用デザインのホイールが装着されるなど、細部にスポーツモデルらしい演出が取り入れられています。

パワートレインの詳細は明らかになっていないものの、ベース車ではシステム出力431PSを発揮する5リッターV型8気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

公開車両では足回りにGR開発陣による専用チューニングが施されていることが確認されており、GRらしい走行性能を高める方向で手が入れられている様子がうかがえます。

価格は現時点で明らかにされておらず、参考としてベースモデルが2000万円台前半です。市販化を視野に置いたスタディモデルとして公開されていることから、正式な発表が行われる可能性もあります。

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星野さんはMAJ 2026で最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞を受賞し、会場に姿を見せました。

当日はピンクベージュのヘアスタイルで登場し、ブラックスーツに身を包んでレッドカーペットを歩く姿は、メディアやファンの間で大きな注目を集めました。

SNS上では「かっこよすぎるのですが」「素敵」「大好き」「素敵すぎる」といった声が寄せられ、登場シーンへの反応が広がっています。

なお、同イベントはトヨタグループをはじめ多くの企業が協賛しており、日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長を支援する取り組みとして開催されています。