実妹で女優のイ・ハウムさんと登場

高尺スカイドームで21日に行われた、韓国プロ野球（KBO）のキウム-ロッテ戦の始球式に、韓国の人気多国籍アイドルグループ「TWICE」のジヒョさんが登場した。白のブラトップとおへそが見えるスタイルで豪快な1投を披露し、「あまりに美しい」「最強美人」と世界中のファンを虜にした。

ジヒョさんは実妹で女優のイ・ハウムさんと始球式に姿を見せた。ともにキウムのホームユニホームを着用し、ジヒョさんが投球、イ・ハウムさんが打席に向かった。

マウンドの手前から投球を開始。羽織ったユニホームがたなびく力強い投球フォームから投げ込んだボールは見事にノーバウンドで捕手のもとへ届き、場内はどよめきが起きた。ユニホームからは白のブラトップと、鍛え抜かれた腹筋も垣間見えた。

世界的に活躍するスターの魅力溢れる始球式には称賛の声が殺到した。様々な言語で反応が寄せられ、「ナイスボールすぎる」「球はや」「肩強い笑」と投球への称賛はもちろん、「ジヒョ可愛い」「美しすぎますほんとに」「私のクイーンが本当に可愛いわ」「ただ美しい、神々しい」「女神そのもの」「美しい 美しい 美しい」「この女性が存在してくれることに感謝」「OMG 何て素晴らしいんだ」と“最強ビジュ”にも拍手が送られた。（Full-Count編集部）