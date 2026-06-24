【レベル３土砂災害警報】熊本県・上天草市に発表 午前7時30分時点
気象台は、24日午前7時30分に、レベル３土砂災害警報を上天草市に発表しました。
天草・芦北地方では、土砂災害に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■熊本市
●レベル２土砂災害注意報
■八代市西部
●レベル２土砂災害注意報
■八代市東部
●レベル２土砂災害注意報
■人吉市
●レベル２土砂災害注意報
■荒尾市
●レベル２土砂災害注意報
■水俣市
●レベル２土砂災害注意報
■玉名市
●レベル２土砂災害注意報
■山鹿市
●レベル２土砂災害注意報
■菊池市
●レベル２土砂災害注意報
■宇土市
●レベル２土砂災害注意報
■上天草市
●レベル３土砂災害警報【発表】
■宇城市
●レベル２土砂災害注意報
■阿蘇市
●レベル２土砂災害注意報
■天草市
●レベル２土砂災害注意報
■合志市
●レベル２土砂災害注意報
■美里町
●レベル２土砂災害注意報
■玉東町
●レベル２土砂災害注意報
■南関町
●レベル２土砂災害注意報
■長洲町
●レベル２土砂災害注意報
■和水町
●レベル２土砂災害注意報
■大津町
●レベル２土砂災害注意報
■菊陽町
●レベル２土砂災害注意報
■南小国町
●レベル２土砂災害注意報
■小国町
●レベル２土砂災害注意報
■産山村
●レベル２土砂災害注意報
■高森町
●レベル２土砂災害注意報
■西原村
●レベル２土砂災害注意報
■南阿蘇村
●レベル２土砂災害注意報
■御船町
●レベル２土砂災害注意報
■嘉島町
●レベル２土砂災害注意報
■益城町
●レベル２土砂災害注意報
■甲佐町
●レベル２土砂災害注意報
■山都町
●レベル２土砂災害注意報
■氷川町
●レベル２土砂災害注意報
■芦北町
●レベル２土砂災害注意報
■津奈木町
●レベル２土砂災害注意報
■錦町
●レベル２土砂災害注意報
■多良木町
●レベル２土砂災害注意報
■湯前町
●レベル２土砂災害注意報
■水上村
●レベル２土砂災害注意報
■相良村
●レベル２土砂災害注意報
■五木村
●レベル２土砂災害注意報
■山江村
●レベル２土砂災害注意報
■球磨村
●レベル２土砂災害注意報
■あさぎり町
●レベル２土砂災害注意報
■苓北町
●レベル２土砂災害注意報