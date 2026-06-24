みちょぱ、“親友”藤田ニコルの第1子と対面し感慨 自身も間もなく出産予定で「家族ぐるみで仲良くなるかもしれないし、楽しみだねって」とやり取り
タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送『#みちょパラ』（毎週日曜 後10：30）に出演。“親友”と公言するモデルでタレント・藤田ニコル（28）の生まれたばかりの長女に会いに出かけたことを報告した。
【写真】「にこるんのママ姿に感動」「泣いちゃった」第1子となる娘とニコルの“親子2ショット”
みちょぱは現在、第1子を妊娠中。ニコルは一足早く、5月1日に第1子となる女児の出産を発表した。
みちょぱは「最近の私はですね、藤田ニコルちゃんに会いに行ってきまして」と切り出し、「子どもが生まれて1ヶ月以内くらいには行けたのかな？お家のほうにお邪魔させていただいて」と明かした。
ニコルの長女に対面した感想について「いやあ…可愛かったね」とみちょぱ。友だちの子どもに対面することはこれまでもあったが、「でもやっぱ新生児、生まれてほやほやの子どもは何回見ても飽きないというか。地元の友だちも感慨深いけど、ニコルっていうのもまた感慨深くて」と話した。
また、ニコル宅では、哺乳瓶で長女にミルクをあげていたり、部屋の片付けをしたりする「お母さんをやってる姿」も目の当たりにし、「なんか不思議な気持ちになって」と素直な心境を語った。
続けて「青山テルマさんがニコルのラジオに代打で行って、ネットニュースの記事で（赤ちゃんが）“めっちゃニコルにそっくりだった”って書いてあったから。すごいあのニコルを想像してた」というが、「会いに行ったら、もちろんニコルの要素もあったけど、結構旦那さんの要素も入ってるなって私は思って。お互い、いいとこ取りというか。すごいかわいい女の子で」と明かしていた。
自身も出産を控え、同番組も28日の放送をもって産休に入るみちょぱ。「今後、（ニコルの娘と自身の子どもは）同い年の子ですから。それこそ旦那同士ももともと知り合いなのよ。お互いが付き合う前から。だからね、家族ぐるみで仲良くなるかもしれないし、楽しみだねって言って」などと会話したことも明かし、最後には「お互い頑張りましょう」とメッセージを送っていた。
【写真】「にこるんのママ姿に感動」「泣いちゃった」第1子となる娘とニコルの“親子2ショット”
みちょぱは現在、第1子を妊娠中。ニコルは一足早く、5月1日に第1子となる女児の出産を発表した。
みちょぱは「最近の私はですね、藤田ニコルちゃんに会いに行ってきまして」と切り出し、「子どもが生まれて1ヶ月以内くらいには行けたのかな？お家のほうにお邪魔させていただいて」と明かした。
また、ニコル宅では、哺乳瓶で長女にミルクをあげていたり、部屋の片付けをしたりする「お母さんをやってる姿」も目の当たりにし、「なんか不思議な気持ちになって」と素直な心境を語った。
続けて「青山テルマさんがニコルのラジオに代打で行って、ネットニュースの記事で（赤ちゃんが）“めっちゃニコルにそっくりだった”って書いてあったから。すごいあのニコルを想像してた」というが、「会いに行ったら、もちろんニコルの要素もあったけど、結構旦那さんの要素も入ってるなって私は思って。お互い、いいとこ取りというか。すごいかわいい女の子で」と明かしていた。
自身も出産を控え、同番組も28日の放送をもって産休に入るみちょぱ。「今後、（ニコルの娘と自身の子どもは）同い年の子ですから。それこそ旦那同士ももともと知り合いなのよ。お互いが付き合う前から。だからね、家族ぐるみで仲良くなるかもしれないし、楽しみだねって言って」などと会話したことも明かし、最後には「お互い頑張りましょう」とメッセージを送っていた。