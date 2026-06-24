◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月23日 ミネアポリス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦前に報道陣に対応し、前日の同戦での負傷を受け、スタメンを外れたタッカー、ラッシングの状態について説明した。

前日の試合で「腰のけいれん」を発症し、途中交代したタッカーについて指揮官は「今日は出場できない。状態は良くなっているけど、今夜は欠場だ」としたうえで、負傷者リスト（IL）入りについては「そのことは特に考えていない」と否定。「おそらくこのシリーズでは無理をさせず、金曜日（27日、日本時間28日）にラインアップへ戻れることを期待している」と見通しを話し「休養日も挟んで実質4日ほど休めるので、その時間をしっかり活用して状態を整え、精神的にもリセットできればと思っている」と話した。

ラッシングも前日の試合で初回に相手打者のファウルがマスクに直撃し「脳しんとうの可能性」で交代。前日の検査で問題はなかったが、検査は2度受ける必要があり「本人は“プレーできる状態だ”と言っている。もちろん、メディカルスタッフの報告を聞くまではそれほど重視はできないが」と慎重な姿勢。

前日は捕手の補充の可能性を示唆していたが、ベンチ入りメンバーはこの日スタメンマスクをかぶるロビンソンとラッシングの2人で臨む。「本人がそう感じているのは良いことだ。私としては、少なくとも代打など何らかの形でベンチ入りできることを期待している」と見通しを話した。