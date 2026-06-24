ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、韓国でサッカー北中米Ｗ杯決勝トーナメント中継が無くなるピンチとなっていることを報じた。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「放映権料は正しく発表されるわけではないので、ビジネスの中での秘密なので、うわさでしか私も知らないのですが」と前置き。そして「日本はどうやら３００億円とか３５０億円と言われ、大変な高額。韓国はどうやら２００億円を切って１９０億円くらいだと言われているのですが、ただ支払う予定だったテレビ局の懐事情が変わったので、もしかすると途中で打ち切られるかもしれないというニュースです」と紹介した。

韓国では日本でも大ヒットしたドラマ「梨泰院クラス」などを放送したＪＴＢＣが単独でＷ杯の放映権を取得。「今回、Ｗ杯の一部放映権料が支払いが滞っているということで、決勝トーナメント以降の中継が認められない可能性が出てきました」と安住アナ。そして韓国メディアによる情報としてＪＴＢＣは国内の他テレビ局への権利販売が難航しており財政難で、日本で言うところの「民事再生手続き」を行う事態となっていることを伝えた。

現在、Ｗ杯グループＡで１勝１敗で２位につけている韓国は決勝トーナメント進出の可能性を残している。