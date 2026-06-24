◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００号まであと３本に迫る中、２戦連発の１８号に期待がかかる。

この日の先発はチーム最多でリーグ５位タイの８勝を挙げているロブレスキ。現在、悪天候となっているが、ロバーツ監督は「状況やコンディションに左右されるタイプではない。とても集中力の高い選手だ。準備はできているはずだし、どんな天候条件も彼には影響しないと思う」と期待を寄せた。オールスター出場の可能性もあり、指揮官は「もちろん値するよ。うちには翔平、山本もいるけど、ロボ（ロブレスキ）がやってきたことを考えれば、数字的には十分その中に入ってくる。ナ・リーグの投手事情がどうなっているかは分からないし、私は投票権もないが、検討されることを願っている」と言及した。投手の出場に関しては選手間投票とＭＬＢ推薦で決まることになっている。

この日のミネアポリスは雨模様。試合は現地午後６時４０分（同午前８時４０分）開始予定だが、その頃はまだ雨が降っている予報だ。午後４時３０分頃に室内で取材対応したロバーツ監督は「４０分後くらいにＭＬＢ、ツインズ側と電話会議がある。そこで今よりもう少し状況が分かることを期待している。現時点では、選手たちは（屋外の）打撃練習を中止し、屋内で調整している。できればあまり長い遅延にならないといいけどね」と話した。