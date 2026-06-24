デビュー22周年！小池里奈が『FLASH』の表紙＆巻頭グラビアに初登場！10ページの温泉ロケで妖艶ボディを披露♡

レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売

小池里奈、デビュー22周年のレジェンドが『FLASH』で魅せた妖艶

芸能界デビュー22周年を迎えた小池里奈が、6月23日発売の『FLASH』で自身初となる表紙と巻頭グラビアを飾った。

10ページにわたるグラビアは、しっとりとした雰囲気の温泉街で撮影を敢行。彼女の持つ妖艶な魅力を存分に引き出した内容だ。誌面にはインタビューも掲載。自身の近況から、今後挑戦したい仕事への想いまでたっぷりと語っている。

【プロフィール】

小池里奈（こいけ・りな）

32歳 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156

2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は俳優、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍、幅広い世代から支持を得ている。

「小池里奈~ESSENCE~トレーディングカード」は6月27日発売。発売イベントは6月27日12時～ 東京・秋葉原のソフマップAKIBAアミューズメント館8階、7月25日16時半～ 東京・神保町の書泉グランデにて。

そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、Instagram（@koike_rina_93）にて

【クレジット】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三瓶康友

【デジタル告知】

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