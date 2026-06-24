今日24日(水)は西日本を中心に発達した雨雲がかかるでしょう。九州は北部で非常に激しい雨が降り、昼過ぎにかけては線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。四国も午後は局地的に非常に激しい雨が降りそうです。近畿や東海も夜は激しい雨や雷雨となるでしょう。

九州北部で線状降水帯が発生か

今日24日(水)は九州南部に延びる前線が次第に北上する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本を中心に発達した雨雲がかかるでしょう。





九州は夜にかけて断続的に雨が降り、非常に激しい雨の降る所があるでしょう。福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県では、昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。四国も、午後は局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に十分注意してください。中国、近畿、東海も次第に雨の範囲が広がり、降り方も強まるでしょう。太平洋側では夜になると局地的に雷雲が発達するため、激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。関東甲信や北陸は日の差す時間がありますが、夜は一部で雨が降るでしょう。東北と北海道は日中は晴れる所が多い見込みです。ただ、昼前までは濃い霧がかかって、見通しの悪くなる所があるでしょう。沖縄は晴れますが、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。明日25日(木)以降、台風7号が接近するおそれがあります。次第に風や雨が強まるため、今日のうちに早めに台風対策をおこなってください。

東北や北海道で昨日より大幅に気温アップ

最高気温は昨日より高くなる所が多いでしょう。

九州は昨日より4℃〜5℃くらい高く、24℃前後の予想です。

中国地方は昨日ほど上がらない所もあり、20℃から23℃くらいでしょう。

近畿や東海は25℃前後と、極端な暑さはないものの、湿度が高く、蒸し暑く感じられそうです。関東甲信や北陸は25℃から27℃くらいの予想です。

東北や北海道は昨日より5℃以上高くなる所が多く、東北では暑くなりそうです。

沖縄は32℃前後と厳しい暑さでしょう。