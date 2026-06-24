本日の予定【経済指標】
【豪州】
消費者物価指数（5月）10:30
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.5% 前回 3.4%（トリム平均・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（トリム平均・前月比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（6月）17:00
予想 85.5 前回 84.9（Ifo景況感指数)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/13 - 06/19）20:00
予想 N/A 前回 -3.8%（前週比)
経常収支（2026年 第1四半期）21:30
予想 -2270.0億ドル 前回 -1907.0億ドル（経常収支)
新築住宅販売件数（5月）23:00
予想 64.2万件 前回 62.2万件（新築住宅販売件数)
予想 3.5% 前回 -6.2%（前月比)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（5月）10:30
予想 4.3% 前回 4.2%（前年比)
予想 -0.4% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.5% 前回 3.4%（トリム平均・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（トリム平均・前月比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（6月）17:00
予想 85.5 前回 84.9（Ifo景況感指数)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/13 - 06/19）20:00
予想 N/A 前回 -3.8%（前週比)
経常収支（2026年 第1四半期）21:30
予想 -2270.0億ドル 前回 -1907.0億ドル（経常収支)
新築住宅販売件数（5月）23:00
予想 64.2万件 前回 62.2万件（新築住宅販売件数)
予想 3.5% 前回 -6.2%（前月比)
※予定は変更することがあります