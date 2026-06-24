【豪州】
消費者物価指数（5月）10:30
予想　4.3%　前回　4.2%（前年比)
予想　-0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.5%　前回　3.4%（トリム平均・前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（トリム平均・前月比)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（6月）17:00
予想　85.5　前回　84.9（Ifo景況感指数)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（06/13 - 06/19）20:00
予想　N/A　前回　-3.8%（前週比)

経常収支（2026年 第1四半期）21:30
予想　-2270.0億ドル　前回　-1907.0億ドル（経常収支)

新築住宅販売件数（5月）23:00
予想　64.2万件　前回　62.2万件（新築住宅販売件数)　
予想　3.5%　前回　-6.2%（前月比)

※予定は変更することがあります