本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀主な意見（6月15日-16日開催分）
15:30 ハウザー豪中銀副総裁、イベント講演
15:40 氷見野日銀副総裁、全国信用金庫大会で挨拶（植田総裁の代読）
16:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、討論会出席
18:00 ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
20:15 ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席
20:20 ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
22:35 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
23:30 米週間石油在庫統計
25日0:00 ディングラ英中銀委員、討論会出席
0:30 ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
2:30 カナダ中銀議事録（6月10日開催分）
5:00 FRB、銀行ストレステスト結果公果
中国首相、演説
アジア最大級モバイル国際展示会「MWC上海」（26日まで）
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）
米主要企業決算
マイクロンテクノロジー
※予定は変更することがあります
15:30 ハウザー豪中銀副総裁、イベント講演
15:40 氷見野日銀副総裁、全国信用金庫大会で挨拶（植田総裁の代読）
16:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、討論会出席
18:00 ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
20:15 ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席
20:20 ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
22:35 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
23:30 米週間石油在庫統計
25日0:00 ディングラ英中銀委員、討論会出席
0:30 ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
2:30 カナダ中銀議事録（6月10日開催分）
5:00 FRB、銀行ストレステスト結果公果
中国首相、演説
アジア最大級モバイル国際展示会「MWC上海」（26日まで）
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）
米主要企業決算
マイクロンテクノロジー
※予定は変更することがあります