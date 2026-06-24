8:50　日銀主な意見（6月15日-16日開催分）
15:30　ハウザー豪中銀副総裁、イベント講演
15:40　氷見野日銀副総裁、全国信用金庫大会で挨拶（植田総裁の代読）
16:00　シュレーゲル・スイス中銀総裁、討論会出席
18:00　ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロについて講演
20:15　ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席
20:20　ブリーデン英中銀副総裁、討論会出席
22:35　チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
23:30　米週間石油在庫統計
25日0:00　ディングラ英中銀委員、討論会出席
0:30　ムーラン仏中銀総裁、イベント講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00　米5年債入札（700億ドル）
2:30　カナダ中銀議事録（6月10日開催分）
5:00　FRB、銀行ストレステスト結果公果

中国首相、演説
アジア最大級モバイル国際展示会「MWC上海」（26日まで）
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、～25日）

米主要企業決算
マイクロンテクノロジー

※予定は変更することがあります