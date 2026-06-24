舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。美くびれ“丸出し”ショットを公開した。

「福島行った時の〜〜！」とつづり、ショート丈のトップス＆デニム姿で“美くびれ”をあらわにしているショットをアップ。

ハッシュタグで「スレンダー」「レースクイーン」「rq」「くびれ作り」「腹筋女子」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「全部可愛い」「スタイル良過ぎる」「いいロケーションですね」「カワイイねぇ〜」「毎日素敵なみゆきさんですね」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。

今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。

チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。