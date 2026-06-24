今回は、離婚して元義母に反撃したら、その数日後に元夫が泣きながら電話してきたエピソードを紹介します。

離婚してせいせいしていたけど…

「私のやることをことごとくけなし、『掃除もまともにできないの？ 30点』『料理は10点』と点数化してくるモラハラ義母が大嫌いでした。夫もモラハラがひどいし、義母の肩を持つばかりで辛かったです。

そこで結婚から数年後、離婚して夫と義母に慰謝料を請求しました。ただ義母に対してはそれだけでは気がおさまらず、手紙を送ったんです。

その手紙には、これまで義母が私にしたひどいことの数々について、そしてそれによって私がどれだけ傷ついたかについて詳しく書きました。またこれまで義母に点数をつけられていたので、逆に義母の言動に点数をつけた用紙も入れたんです。

するとその数日後、夫が泣きながら私に電話してきて、『お前の手紙を読んで以来、母さんの様子がおかしいんだ。こっちに来て母さんを落ち着かせてくれ』と言われました。もちろん断りましたよ」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 離婚して、やっと縁が切れたと思ったのに、また元夫と元義母と関わりたくなんてないですよね。自分のことしか考えていない元夫にあきれます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。