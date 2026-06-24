ブレイザーズ、新HCにマイカ・ノリを招聘…ウルブズの“恩師”フィンチHCも太鼓判

ポートランド・トレイルブレイザーズが、新たな指揮官としてマイカ・ノリを迎えることになった。6月24日（現地時間23日）、『ESPN』や『The Athletic』などの現地メディアが報じている。報道によると、ノリは1年契約に加え、その後2シーズン分のチームオプションが付帯する契約を締結したという。

現在52歳のノリは2021年からミネソタ・ティンバーウルブズでリードアシスタントコーチを務めてきた。NBAではインターンからキャリアをスタートさせ、アドバンススカウト、スカウティングディレクター、選手育成コーチ、オフェンシブコーディネーターなど、さまざまな役職を経験。トロント・ラプターズ、サクラメント・キングス、デンバー・ナゲッツ、デトロイト・ピストンズ、そしてウルブズで実績を積み上げてきた。

28年間にわたり裏方としてリーグを支えてきたノリが、ついにHC（ヘッドコーチ）として表舞台に立つ。ウルブズのクリス・フィンチHCは『The Athletic』の取材に対し、「彼は十分すぎるほど準備ができているし、成功すると思う」と、新指揮官の門出に太鼓判を押している。

ノリはテンポの速いオフェンスを好む戦術家として知られており、リーグ関係者からは優れたゲームマネージャーとの評価を受けているという。ウルブズでは過去3年間でチームが5度のプレーオフシリーズ勝利を挙げるなか、フィンチから試合の細部を任される存在だった。フィンチはノリについて、次のように語っている。

「彼は私が“試合の小さな部分”と呼ぶ領域においてエリートだ。“小さい”というのは重要ではないという意味ではなく、見落とされがちな部分ということだ。ラインナップの組み合わせ、ローテーション運用、タイムアウト明けのプレー、試合終盤の判断、ポゼッションを最大限に生かす方法……。そうした部分において彼はトップクラスだ。我々にとって非常に大きな存在だった」

ノリが指揮を執ることになったブレイザーズは、2025-26シーズンに42勝40敗を記録し、ウェスタン・カンファレンス第7シードでプレーオフ進出を果たした成長株のチームだ。オールスターのデニ・アブディヤや、アキレス腱断裂からの復帰を目指すデイミアン・リラードを中心に、守備の要であるドノバン・クリンガン、トゥマニ・カマラ、ドリュー・ホリデーに加え、シェイドン・シャープやスクート・ヘンダーソンといった若手タレントも揃っている。

長年にわたって培ってきた経験と戦術眼を武器に、ノリが若手とベテランが融合するブレイザーズをさらなる高みへ導けるか注目が集まる。