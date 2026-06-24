日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の6万9290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
75463.35円 ボリンジャーバンド3σ
72650.90円 ボリンジャーバンド2σ
70956.00円 5日移動平均
69838.45円 ボリンジャーバンド1σ
69788.38円 23日日経平均株価現物終値
69290.00円 24日夜間取引終値
68920.00円 一目均衡表・転換線
67026.00円 25日移動平均
66550.00円 一目均衡表・基準線
64213.55円 ボリンジャーバンド-1σ
61401.10円 ボリンジャーバンド2σ
60705.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60290.00円 75日移動平均
58588.65円 ボリンジャーバンド3σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54019.50円 200日移動平均
株探ニュース
75463.35円 ボリンジャーバンド3σ
72650.90円 ボリンジャーバンド2σ
70956.00円 5日移動平均
69838.45円 ボリンジャーバンド1σ
69788.38円 23日日経平均株価現物終値
69290.00円 24日夜間取引終値
68920.00円 一目均衡表・転換線
67026.00円 25日移動平均
66550.00円 一目均衡表・基準線
64213.55円 ボリンジャーバンド-1σ
61401.10円 ボリンジャーバンド2σ
60705.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60290.00円 75日移動平均
58588.65円 ボリンジャーバンド3σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54019.50円 200日移動平均
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