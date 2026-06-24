　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の6万9290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

75463.35円　　ボリンジャーバンド3σ
72650.90円　　ボリンジャーバンド2σ
70956.00円　　5日移動平均
69838.45円　　ボリンジャーバンド1σ
69788.38円　　23日日経平均株価現物終値
69290.00円　　24日夜間取引終値
68920.00円　　一目均衡表・転換線
67026.00円　　25日移動平均
66550.00円　　一目均衡表・基準線
64213.55円　　ボリンジャーバンド-1σ
61401.10円　　ボリンジャーバンド2σ
60705.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
60290.00円　　75日移動平均
58588.65円　　ボリンジャーバンド3σ
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54019.50円　　200日移動平均

株探ニュース